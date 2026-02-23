México vs. Islandia: fecha, hora y cómo llega El Tri al amistoso internacional

GENERANDO AUDIO...

Carlos Acevedo convocado para el México vs. Islandia. Foto: Getty Images

La Selección Mexicana de Fútbol enfrentará a la Selección de fútbol de Islandia este miércoles 25 de febrero de 2026 en un partido amistoso internacional que forma parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, y representa una oportunidad clave para que el técnico Javier Aguirre observe a futbolistas del ámbito local, ya que el compromiso no corresponde a una fecha FIFA.

Fecha y hora del México vs Islandia ¿Cuándo? Miércoles 25 de febrero de 2026

Miércoles 25 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 20:00 horas (tiempo del centro de México)

20:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? La Corregidora, Querétaro

La Corregidora, Querétaro ¿Dónde verlo? Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Convocados de México

Al no tratarse de fecha oficial FIFA, el cuerpo técnico llamó exclusivamente a jugadores que militan en la Liga MX. La lista está compuesta por 21 futbolistas:

Porteros

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos)

Defensas

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Jesús Garza (Tigres)

Richard Ledezma (Guadalajara)

Diego Campillo (Guadalajara)

Everardo López (Toluca)

Mediocampistas

Erik Lira (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Marcel Ruiz (Toluca)

Erick Sánchez (América)

Alexis Gutiérrez (América)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Denzell García (Juárez)

Delanteros

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Efraín Álvarez (Guadalajara)

Armando González (Guadalajara)

Guillermo Martínez (Pumas)

Esta convocatoria permite a Aguirre evaluar variantes y ampliar el universo de jugadores elegibles rumbo al Mundial, especialmente en posiciones donde aún hay competencia interna por un lugar definitivo.

¿Qué se juega México en este amistoso?

Aunque es un duelo de preparación, el partido tiene valor estratégico. La Selección Mexicana busca consolidar su funcionamiento colectivo, probar alternativas tácticas y mantener ritmo competitivo antes de integrar a los futbolistas que militan en Europa en futuras concentraciones oficiales.

Islandia, por su parte, representa un rival europeo físicamente exigente y ordenado en defensa, por lo que será una prueba interesante para medir la capacidad ofensiva del combinado nacional.

Pronóstico según la IA

De acuerdo con proyecciones estadísticas basadas en rendimiento reciente y condición de local, México parte como favorito para llevarse el resultado.

Probabilidades estimadas:

México: 48%

Empate: 30%

Islandia: 22%

Marcador proyectado: México 2-1 Islandia.

México e Islandia se enfrentarán en Querétaro en un amistoso que servirá como laboratorio para Javier Aguirre de cara al Mundial 2026. Con una base de jugadores de Liga MX y la oportunidad de mostrarse en casa, el Tri buscará ofrecer una actuación convincente ante su afición y dar un paso más en su preparación internacional.

