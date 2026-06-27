Afición apuesta por el rival de la Selección Mexicana en los 16vos de final del Mundial 2026: Ecuador o Escocia

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La Selección Mexicana cerró la fase de grupos con paso perfecto y ahora la afición ya mira hacia el partido del próximo martes. En el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, los seguidores comenzaron a hacer sus pronósticos sobre el posible rival y el resultado del siguiente encuentro dentro del Mundial 2026.

Aunque todavía no se define si México enfrentará a Ecuador o Escocia, muchos aficionados consideran que el equipo sudamericano sería un rival más accesible. Por su parte, otros confían en que el Tricolor puede imponerse sin importar el adversario.

Afición de México confía en vencer a Ecuador o Escocia

Entre cánticos y porras, los asistentes al Fan Fest aseguraron que la Selección mantiene el ánimo por todo lo alto tras sumar nueve puntos en tres partidos, terminar invicta y sin recibir gol en la fase de grupos.

Algunos aficionados incluso se animaron a pronosticar el marcador. Fernando, uno de los seguidores presentes, consideró que el rival será Ecuador y auguró una victoria de 3-1 para México, con un doblete de Julián Quiñones y otro tanto de Gilberto Mora.

Confían en el ataque del Tri para avanzar

Otros seguidores reconocieron que Ecuador llega como un rival complicado, especialmente por sus recientes resultados internacionales. Sin embargo, señalaron que el poder ofensivo del equipo mexicano puede marcar la diferencia.

Entre los nombres más mencionados por la afición estuvieron Julián Quiñones, Roberto “Piojo” Alvarado y Morita, a quienes ven como piezas clave para conseguir el boleto a la siguiente ronda.

El paso perfecto ilusiona a los aficionados

El desempeño del Tri en la fase de grupos ha elevado las expectativas entre los seguidores, quienes aseguran que el equipo tiene argumentos para pelear por el campeonato.

De este modo, los asistentes al Fan Fest del Zócalo coincidieron en que el inicio del Mundial 2026 ha sido histórico para la Selección Mexicana y expresaron su confianza en que el equipo continúe avanzando hasta disputar la final del certamen.

Por ahora, lo único seguro es que la Selección Nacional de México jugará el próximo martes 30 de junio, a las 19 horas. El duelo será disputado en la cancha del Estadio Azteca, también conocido como Estadio Ciudad de México.

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