México hace historia en el Mundial 2026: pasa invicto la fase de grupos por primera vez

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Fidalgo metió el tercer gol del conjunto tricolor frente a Chequia. Foto: AFP

La Selección Mexicana hizo historia este miércoles luego de vencer 3-0 a Chequia y conseguir pasar una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026. El triunfo no solo confirmó el buen momento del equipo dirigido por Javier Aguirre, sino que rompió una marca que se le había negado al futbol mexicano durante décadas.

Con este resultado, México escribió una página inédita en su historia mundialista y terminó la primera ronda con 9 puntos de 9 posibles, algo que nunca antes había conseguido en una justa mundialista, aunque el Tri llegó al duelo ante Chequia con la clasificación asegurada después de sus victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur.

Con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, la Selección Mexicana se impuso a Chequia y cerró la fase de grupos con una actuación perfecta provocando que se desbordaron los festejos en todo México.

¡GOOOL! ¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽¡FIDAALGOOOOO! 😭🇲🇽



¡El Maguito! ¡GOOOOL DE MÉXICOOO! ¿Y SÍ SÍ? ¿Y SI SÍIIIII?



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Antes de este torneo, México había tenido actuaciones destacadas en fase de grupos, incluso con participaciones donde terminó invicto, pero siempre había dejado escapar puntos con algún empate.

México invicto en seis mundiales

En cinco mundiales, el equipo mexicano logró avanzar sin derrotas, aunque nunca había ganado todos sus encuentros.

1970

México 0-0 Unión Soviética

México 4-0 El Salvador

México 1-1 Bélgica

1986

México 2-1 Bélgica

México 1-1 Paraguay

México 1-0 Irak

1998

México 3-1 Corea del Sur

México 2-2 Bélgica

México 2-2 Países Bajos

2002

México 1-0 Croacia

México 2-1 Ecuador

México 1-1 Italia

2014

México 1-0 Camerún

México 0-0 Brasil

México 3-1 Croacia

2026

México 2-0 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

México 3-0 Chequia

El partido ante Chequia representó una oportunidad única para el conjunto nacional, que buscó mantener la solidez mostrada durante el torneo y llegar a la siguiente ronda con confianza, la victoria confirmó que esta generación consiguió superar una barrera histórica.

Además del récord colectivo, el resultado colocó a México en una posición favorable rumbo a la fase de eliminación directa, donde buscará continuar con el objetivo de hacer su mejor actuación en un Mundial.

La afición mexicana celebró el momento en el que, por primera vez, el equipo nacional terminó una fase de grupos mundialista con marca perfecta y sin recibir goles, lo que demostró que puede competir ante cualquier rival en el escenario más importante del futbol internacional.

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