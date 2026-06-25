¿Luego de Chequia quién sigue? Los posibles rivales de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

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Las combinaciones del Tri para la siguiente ronda. Foto: Especial

México ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y llega a su último partido de la fase de grupos con una situación privilegiada, el equipo dirigido porJavier Aguirre mantiene el invicto después de sus victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur, resultados que le permitieron asegurar el liderato del Grupo A antes de enfrentar a Chequia. Conoce a sus posibles rivales en los dieciseisavos de final.

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México comenzó su participación en la Copa del Mundo con una victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural y posteriormente derrotó por la mínima diferencia a Corea del Sur en Guadalajara, resultados que le permitieron asegurar la primera posición de su sector.

Aunque el Tricolor ya conoce la fecha y sede de su próximo encuentro, todavía no sabe quién será su rival. La respuesta dependerá de una de las novedades del Mundial 2026, el formato con 48 selecciones y la clasificación de los mejores terceros lugares.

¿Por qué México todavía no conoce a su rival?

En esta edición del Mundial avanzan a la fase de eliminación directa los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros lugares.

El problema aparece al momento de ordenar los cruces, como no todos los grupos aportarán un tercer lugar clasificado de la misma manera, la FIFA creó una matriz con 495 combinaciones posibles para definir los enfrentamientos de los dieciseisavos de final.

Primero se determina cuáles son los ocho mejores terceros lugares del torneo tomando en cuenta puntos, diferencia de goles, goles anotados, fair play y otros criterios de desempate.

Después, dependiendo de los grupos de donde provengan esos equipos, se activa una combinación específica que determina los cruces.

Por eso México, al ser líder del Grupo A, tendrá que esperar hasta que termine completamente la fase de grupos para conocer al rival que enfrentará en la siguiente ronda.

México ya sabe cuándo y dónde jugará

Lo único seguro para el Tricolor es que disputará su partido de dieciseisavos de final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El rival saldrá de un tercer lugar clasificado proveniente de los grupos C, E, F, H o I.

Los grupos con más posibilidades de darle rival a México

De acuerdo con la matriz de combinaciones de la FIFA, los escenarios no están repartidos de la misma manera. Hay dos grupos que concentran la mayoría de las posibilidades: el Grupo H y el Grupo E.

Entre ambos reúnen más del 75 por ciento de los escenarios posibles para que México conozca a su rival.

Grupo H: Cabo Verde

El Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita, es el sector que más posibilidades tiene de entregar al rival del Tricolor.

Probabilidad: 39.19%

Escenarios posibles: 194 de 495

La situación de este grupo es una de las más llamativas del Mundial, España tomó ventaja después de golear a Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde se convirtió en una de las sorpresas al mantenerse en la pelea por avanzar.

Si este grupo termina enviando a su tercer lugar a los mejores ocho, Cabo Verde podría ser uno de los equipos que aparezcan en el camino de México.

Grupo E: Ecuador

El segundo escenario con más fuerza es el Grupo E, donde están Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Probabilidad: 36.77%

Escenarios posibles: 182 de 495

Alemania aseguró su clasificación como líder del sector, por lo que las posibilidades se concentran en Ecuador, Costa de Marfil o Curazao.

En este momento, Ecuador aparece como uno de los candidatos más visibles para convertirse en el rival de México, aunque todavía necesita cerrar su situación dentro del grupo.

Grupo C: Escocia

El Grupo C también aparece dentro de los escenarios posibles.

Probabilidad: 19.6%

Escenarios posibles: 97 de 495

En este sector participan Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, la selección escocesa es uno de los nombres que más han sonado debido a que, dependiendo de la combinación final, podría avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Si Escocia logra clasificarse bajo el acomodo que favorece al líder del Grupo A, podría enfrentarse al conjunto mexicano en el Estadio Ciudad de México.

Grupo I y Grupo F: opciones menos probables

También existen posibilidades desde otros sectores, aunque con un porcentaje mucho menor.

Grupo I (Francia, Senegal, Irak y Noruega)

Probabilidad: 3.84%

Escenarios posibles: 19 de 495

Grupo F (Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez)

Probabilidad: 0.61%

Escenarios posibles: 3 de 495

¿Quién sería el rival de México si hoy terminara la fase de grupos?

Con la tabla actual de mejores terceros lugares, el acomodo momentáneo favorece un enfrentamiento contra el tercer lugar del Grupo C, es decir, Escocia.

Sin embargo, esta situación todavía puede cambiar porque faltan partidos por disputarse y los criterios de desempate pueden modificar completamente la clasificación de terceros lugares.

Dieciseisavos de final al momento

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 | Corea del Sur vs Canadá | Estadio Los Ángeles | 13:00 horas

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 | Alemania vs Paraguay | Estadio Boston | 14:30 horas

Partido 75 | Países Bajos vs Marruecos | Estadio Monterrey | 19:00 horas

Partido 76 | Brasil vs Japón | Estadio Houston | 11:00 horas

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 | Francia vs Suecia | Estadio Nueva York Nueva Jersey | 15:00 horas

Partido 78 | Costa de Marfil vs Noruega | Estadio Dallas | 11:00 horas

Partido 79 | México vs Escocia | Estadio Ciudad de México | 11:00 horas

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 82 | Egipto vs Cabo Verde | Estadio Seattle | 14:00 horas

Partido 80 | Inglaterra vs Argelia | Estadio Atlanta | 10:00 horas

Partido 81 | Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | Estadio Bahía de San Francisco | 18:00 horas

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 | Portugal vs Ghana | Estadio Toronto | 17:00 horas

Partido 85 | Suiza vs Bélgica | Estadio BC Place Vancouver | 21:00 horas

Partido 84 | España vs Austria | Estadio Los Ángeles | 13:00 horas

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 | Argentina vs Uruguay | Estadio Miami | 16:00 horas

Partido 87 | Colombia vs Croacia | Estadio Kansas City | 19:30 horas

Partido 88 | Australia vs Irán | Estadio Dallas | 12:00 horas

Lo único seguro es que México jugará el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. El rival saldrá de los grupos C, E, F, H o I.

México tendrá que esperar al cierre total de la fase de grupos para conocer oficialmente a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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