Resultados completos del Mundial 2026 hoy viernes 26 de junio

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Resultados del Mundial de este viernes 26 de junio. Foto: Reuters

El Mundial 2026 continúa con su camino y la fase de grupos entra en su etapa definitiva, por lo que cada partido se vuelve clave para conocer a las selecciones que conseguirán su boleto a los dieciseisavos de final. Es por eso que te compartimos los resultados de la tercera jornada correspondiente a los Grupos G, H e I.

Sigue toda la información y los resultados de la justa mundialista a través de Claro Sports.

Noruega vs. Francia

Francia cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una goleada 4-1 sobre Noruega y confirmó su clasificación como líder del Grupo I. La gran figura del encuentro fue Ousmane Dembélé, quien firmó un hat-trick en una actuación que marcó diferencia para los “Bleus”.

Noruega no pudo repetir el nivel mostrado en sus primeros partidos y sufrió ante el ataque francés. Aunque los escandinavos terminaron con una derrota, lograron avanzar a la siguiente ronda como segundos del sector gracias a los resultados previos.

El duelo dejó a Francia con paso fuerte rumbo a los dieciseisavos de final, mientras que Noruega aseguró mantenerse con vida en el torneo.

Senegal vs. Irak

Senegal consiguió una victoria clave al derrotar 5-0 a Irak en el cierre del Grupo I y mantuvo vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares. Los africanos dominaron el encuentro y aprovecharon la expulsión de un jugador iraquí para ampliar la ventaja.

Irak no pudo sumar puntos en la fase de grupos y quedó eliminado del Mundial 2026 después de caer en sus tres partidos. El conjunto asiático sufrió desde temprano por la inferioridad numérica y no logró contener el ataque senegalés.

Con este resultado, Senegal terminó con tres puntos y una diferencia de goles positiva, por lo que tuvo que esperar el cierre de otros grupos para conocer si alcanzaba un boleto a los dieciseisavos.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Cabo Verde está empatando 0-0 con Arabia Saudita en los primero 45 minutos.

Uruguay vs. España

Al momento España gana 1-0 a Uruguay con un tanto al tanto al minuto 42 gracias a un disparo de Álex Baena.

Información en desarrollo…

Otros partidos del viernes 26 de junio

Nueva Zelanda vs. Bélgica 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Egipto vs. Irán 21:00 horas, tiempo del centro de México.

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