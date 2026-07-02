Afición mexicana confía en vencer a Inglaterra en el Mundial 2026

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La victoria de la Selección Mexicana frente a Ecuador reforzó el optimismo entre la afición, que ya piensa en el siguiente reto del equipo en el Mundial. Aunque reconocen que Inglaterra será un rival complicado, muchos aficionados confían en que el Tri conseguirá el triunfo y avanzará a los cuartos de final.

En el Fan Fest del Zócalo, la celebración continuó este miércoles tras el triunfo en el cuarto partido. Entre trompetas, porras y banderas, mexicanos que viven en el extranjero aprovecharon su visita al país para vivir el ambiente mundialista y respaldar a la Selección antes del duelo contra Inglaterra.

Alexa, mexicana radicada en Estados Unidos, consideró que el encuentro será complicado por la calidad del rival, pero aseguró que el Tri puede imponerse.

“Va a estar fuerte, aparte es el quinto partido, pero vamos a ganar uno a cero”, dijo. También afirmó que el equipo ha mostrado un buen nivel y que mantiene la esperanza de que México pueda conquistar el Mundial.

Betsi, otra mexicana que reside en Estados Unidos, destacó el ambiente que se vive en el Zócalo y aseguró que la experiencia supera a la que ha vivido en Florida.

“Hay más ambiente aquí que en la Florida, se siente muy padre”, comentó. Tras elogiar el desempeño del equipo ante Ecuador, pronosticó una nueva victoria frente a Inglaterra y pidió mantener la misma solidez defensiva.

La altura y el apoyo de la afición, claves para el Tri

Entre los asistentes también está Hugo, quien calificó el duelo contra Ecuador como uno de los mejores partidos que ha visto de la Selección.

El aficionado aseguró que el equipo mostró dinamismo desde la primera parte y compartió un pronóstico optimista para el siguiente compromiso.

“Nos lo vamos a ching&)$”, expresó al hablar del partido frente a Inglaterra. Además, pronosticó un marcador de 3-1 con goles de Quiñones y Raúl.

Hugo también consideró que la altura y el hecho de jugar como local serán factores que podrían favorecer a la Selección Mexicana en la búsqueda del boleto a los cuartos de final.

La afición reunida en el Fan Fest del Zócalo mantiene la confianza en que el Tri continúe su camino en el Mundial y supere uno de los partidos más exigentes del torneo.

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