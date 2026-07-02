Liam Gallagher de Oasis pronostica goleada de Inglaterra a México en octavos de final del Mundial

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Liam Gallagher compartió su pronóstico en su cuenta de X. Foto: Cuartoscuro/Archivo

México enfrentará a Inglaterra el próximo domingo y Liam Gallagher, vocalista de Oasis, ya compartió su pronóstico del marcador del partido de octavos de final del Mundial 2026.

El intérprete de “Wonderwall” mencionó que la selección de “Los tres leones” vencerá 5-0 al equipo dirigido por Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México.

Fue a través de su cuenta de X donde el músico compartió su predicción mientras interactuaba con varios fans en dicha red social.

“Creo que le ganaremos a México 5-0”, escribió la mañana de este miércoles, previo al duelo entre Inglaterra y Congo, en respuesta a la usuaria @angelchilddemo, quien le preguntó cómo se sentía ante la posibilidad de que el equipo británico fuera “aplastado” en el antes llamado Estadio Azteca.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

El comentario del menor de los Gallagher provocó una ola de reacciones entre ambas aficiones.

Algunos de los usuarios respondieron con memes en los que hicieron alusión al México vs Inglaterra, pero enfrentando a Los Temerarios contra The Beatles, Juan Gabriel y Freddie Mercury y a Maná contra el mismo Oasis.

Otros se vieron más atrevidos y le recordaron que la Selección de Congo estuvo a punto de eliminar a Inglaterra y unos más reconocieron su gusto por la banda, pero, en esta ocasión, su apoyo es incondicional a la Selección Mexicana.

También hubo quien le dijo que, en caso de que Inglaterra fuera eliminada por la Selección Nacional, Oasis debería ofrecer un concierto gratis en el país.

Para rematar, varios usuarios compartieron las fotografías en las que Liam usó un sombrero de charro durante los conciertos que el grupo británico ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el 12 y 13 de septiembre del año pasado.

En aquella ocasión, con dos llenos totales, el setlist de Oasis estuvo compuesto por varios de los temas que posicionaron a la banda como una de las más importantes de la década de los años 90.

¿Quién es favorito del México vs Inglaterra?

Inglaterra aparece como la selección con mayor favoritismo para avanzar a los cuartos de final, principalmente por la calidad individual de su plantel, con futbolistas que compiten constantemente en las mejores ligas de Europa.

Entre sus figuras encontramos a Harry Kane, quien marcó los dos goles del triunfo ante República Democrática del Congo para asegurar el boleto a octavos de final.

Por otro lado, México cuenta con factores que pueden equilibrar el duelo. El equipo nacional llega invicto, con una defensa que no ha permitido goles y con jugadores como Julián Quiñones y Raúl Jiménez quienes han aparecido en momentos importantes.

Además, está el tema de la localía, factor que se convirtió en protagonista durante el partido ante Ecuador, en el Estadio Ciudad de México.

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