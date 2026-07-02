México vs Inglaterra: ¿cuántas veces se han enfrentado en el Mundial?

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Su próximo partido será en el Estadio Ciudad de México. Foto: Reuters

El México vs Inglaterra se jugará el próximo domingo 5 de julio como parte de la ronda de octavos de final del Mundial 2026.

Dicho encuentro significa mucho para el equipo nacional que, por primera vez en 40 años, ganó un partido de eliminación directa en la justa mundialista.

Con esto, la Selección Mexicana “rompió” la maldición de no pasar al quinto partido y, aunque no ha clasificado a cuartos de final, por el modelo de competición de esta edición, el encuentro ante el combinado inglés pinta para ser histórico.

Sin embargo, ¿cuántas veces se han enfrentado México e Inglaterra en la historia del Mundial?

Inglaterra y México, equipos con tradición mundialista

Cabe mencionar que ambos países cuentan con varias participaciones en el máximo torneo de futbol.

Mientras que el conjunto de “Los tres leones” ha participado en 16 ediciones, el equipo mexicano ha competido en 17 ocasiones.

Pese a esto, además del duelo de octavos de final del Mundial 2026, ambas selecciones únicamente se han enfrentado una vez en la historia del certamen.

¿Cuándo se enfrentaron México e Inglaterra?

Fue el sábado 16 de julio de 1966, en el Estadio de Wembley, cuando México se midió ante Inglaterra, anfitrión del Mundial de ese año.

El encuentro, que formó parte la segunda jornada de la Fase de Grupos, terminó con un marcador de 2-0 a favor de Inglaterra.

Las anotaciones estuvieron a cargo de Bobby Charlton, uno de los jugadores ingleses más reconocidos de todos los tiempos, según la FIFA, al minuto 38; y por Roger Hunt, al 75.

Cabe mencionar que el gol de Charlton es conocido como uno de los mejores de su carrera.

Además de caer ante Inglaterra, México empató a un gol con la Selección de Francia y a cero con su similar de Uruguay para quedar en tercer lugar del Grupo 1.

Mientras que el equipo inglés, además de quedar de líder, superó a Argentina 1-0, a Portugal 2-1 y a Alemania Federal 4-2 para coronarse como campeona de la octava edición del Mundial.

México vs Inglaterra: ¿cuántas veces más se han enfrentado?

Aunque ese es el único enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia del Mundial, México e Inglaterra se han visto las caras en ocho partidos amistosos en los que, en general, la balanza se ha inclinado por los europeos.

México 2-1 Inglaterra, 24 de mayo de 1959

Inglaterra 8-0 México,10 de mayo de 1961

México 0-0 Inglaterra, 1 de junio de 1969

México 1-0 Inglaterra, 9 de junio de 1985

Inglaterra 3-0 México, 17 de mayo de 1986

Inglaterra 2-0 México, 29 de marzo de 1997

Inglaterra 4-0 México, 25 de mayo de 2001

Inglaterra 3-1 México, 24 de mayo de 2010

¿Quién es favorito del México vs Inglaterra?

Inglaterra aparece como la selección favorita para avanzar a los cuartos de final, principalmente por la calidad individual de su plantel, con futbolistas que compiten constantemente en las mejores ligas de Europa.

Entre sus figuras encontramos a Harry Kane, quien marcó los dos goles del triunfo ante República Democrática del Congo para asegurar el boleto a octavos de final.

Por otro lado, México cuenta con factores que pueden equilibrar el duelo. El equipo nacional llega invicto, con una defensa que no ha permitido goles y con jugadores como Julián Quiñones y Raúl Jiménez quienes han aparecido en momentos importantes.

Además, está el tema de la localía, factor que se convirtió en protagonista durante el partido ante Ecuador, en el Estadio Ciudad de México.

¿Cuál será el resultado en el próximo partido entre México e Inglaterra?

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