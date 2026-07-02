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Alejandra Cullen destacó el ambiente de unión que se vivió en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia durante los festejos por la Selección Mexicana, donde familias, jóvenes, niños y adultos mayores celebraron juntos.

La analista relató que acudió a la zona para vivir de cerca la celebración y aseguró que lo visto en la calle fue distinto a lo que se observa por televisión. Dijo que predominó un ánimo festivo, con camisetas verdes, cánticos y apoyo colectivo a México.

Cullen señaló que, aunque había consumo de alcohol en la vía pública, no observó descontrol ni agresiones durante el tiempo que permaneció en la zona. También mencionó que los grupos acudieron principalmente con amigos y familiares.

La comunicadora afirmó que estos festejos dejaron de lado diferencias políticas, sociales y generacionales, y mostraron una identidad nacional.

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