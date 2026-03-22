Guillermo Ochoa regresa a la selección mexicana; comparte mensaje emotivo y la playera que usará

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Guillermo Ochoa lleva cinco mundiales con la selección mexicana. Foto: Cuartoscuro

Guillermo Ochoa, guardameta del AEL Limassol, volvió a ser convocado a la selección mexicana y, con una publicación en Instagram, dejó en claro lo significativo que es para él regresar a la escuadra nacional, reiterando su compromiso con el equipo y presentando la playera que usara en la escuadra nacional.

El arquero de 40 años subrayó en su publicación que es un orgullo representar a México, al mismo tiempo que presentó la playera con el número 13 que portará en los próximos juegos. Cabe recordar que ha asistido a cinco mundiales con la selección y busca llegar a un sexto.

“Un orgullo representar a mi país MX. Siempre es especial volver, con la misma ilusión y el mismo compromiso de darlo todo por estos colores”. Guillermo Ochoa

Cabe recordar que Ochoa no ha jugado con la selección desde noviembre de 2024, cuando tuvo tiempo en cancha, aunque fue convocado para la Copa Oro 2025, Guillermo fue suplente de Luis Ángel Malagón, quien no podrá ser seleccionado por una lesión en el tendón de aquiles.

Memo Ochoa ha participado en los siguientes Mundiales con la selección mexicana:

2006

2010

2014

2018

2022

Partidos ante Portugal y Bélgica

La competencia interna se mantiene intensa, con perfiles que buscan consolidarse dentro del proceso de Javier Aguirre.

El encuentro del 28 de marzo frente a Portugal será una fiesta, con la reinauguración del Estadio Azteca, que ahora llevará el nombre de Estadio Banorte, además del debut del naturalizado mexicano, el mediocampista Álvaro Fidalgo.

El llamado del director técnico Javier Aguirre no solo contempla el partido amistoso contra Portugal, sino también el duelo frente a Bélgica, programado para el 31 de marzo en el Soldier Field, en Chicago.

Convocados de la selección mexicana

En la defensa habrá presencia de juventud con Johan Vásquez y César Montes, quienes lideran la zaga desde el futbol europeo. También aparecen nombres como Israel Reyes, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez, que aportan continuidad y equilibrio en el sistema defensivo.

En la portería, Guillermo Ochoa estará acompañado por Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo, quienes han tenido regularidad en la Liga MX.

En el mediocampo destacan Orbelín Pineda, Erick Sánchez y Charly Rodríguez. Además, se integran Obed Vargas y Erik Lira, en un sector donde el cuerpo técnico busca fortalecer la recuperación y la creación ofensiva.

En el ataque, México contará con futbolistas como Raúl Jiménez y Julián Quiñones, además de Alexis Vega y Roberto “Piojo” Alvarado, quienes atraviesan un buen momento con sus clubes. A ellos se suman Germán Berterame y Guillermo Martínez como opciones ofensivas.

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