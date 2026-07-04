México vs Inglaterra ya tiene árbitro… y no es ajeno al Tricolor

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El silbante ya dirigió un partido del Tricolor en un Mundial. Foto: Reuters

Alireza Faghani será el árbitro encargado de dirigir el México vs Inglaterra el próximo domingo 5 de julio, partido en el que ambas selecciones buscarán el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

La FIFA confirmó este viernes la designación del silbante nacido en Kashmar, Irán, y nacionalizado australiano, quien cuenta con amplia experiencia en Copas del Mundo.

Cabe mencionar que para la Selección Mexicana no será un rostro desconocido. Esta será la segunda ocasión en la que Faghani dirija un partido del Tricolor en una Copa del Mundo.

La primera fue en el triunfo de México sobre Alemania durante la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, encuentro en el que el entonces campeón del mundo cayó 1-0 gracias al gol de Hirving “Chucky” Lozano al minuto 35.

Alireza Faghani, acostumbrado a los grandes escenarios

La designación de Alireza Faghani para el México vs Inglaterra no es casualidad. El silbante australiano cuenta con una de trayectoria destacada en el arbitraje internacional y acumula experiencia en algunos de los torneos más importantes.

Obtuvo el gafete FIFA en 2008 y, desde entonces, ha dirigido encuentros en Rusia 2018 y Qatar 2022, además de la final del torneo masculino de futbol en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde Brasil conquistó la medalla de oro frente a Alemania.

También fue el árbitro del partido por el tercer lugar en el Mundial de 2018 y ha participado en múltiples competencias internacionales de alto nivel, consolidándose como uno de los jueces con mayor prestigio dentro del futbol mundial.

A nivel de clubes, Faghani fue elegido para inaugurar la primera edición del renovado Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y, tras dirigir cuatro encuentros durante el certamen, recibió la designación para arbitrar la final entre Paris Saint-Germain y Chelsea.

Su desempeño le ha permitido recibir en dos ocasiones el reconocimiento como Árbitro del Año de la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

¿Quiénes integran el cuerpo arbitral para el México vs Inglaterra?

Junto a Alireza Faghani, estarán los australianos George Lakrindis y Andrew Lindsay, para el México vs Inglaterra, informó la FIFA.

Mientras que los marroquíes Jalal Jayed y Zakaria Brinsi serán el cuarto oficial y el silbante de referencia, respectivamente.

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