Argentina sufre, pero sobrevive: derrota 3-2 a Cabo Verde y avanza a octavos de final del Mundial 2026

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Argentina sufre y avanza a octavos de final. Foto: AFP

La Selección de Argentina estuvo a minutos de protagonizar el fracaso más grande de su historia en una Mundial, la vigente campeona sufrió como pocas veces, necesitó los tiempos extra y un gol en la recta final para derrotar 3-2 a un aguerrido Cabo Verde, que jugó de tú a tú ante la Albiceleste.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni terminó clasificándose a los octavos de final, pero lo hizo dejando muchas dudas en el sector defensivo.

Durante gran parte del encuentro fue superior en posesión y generación de oportunidades, aunque nunca logró reflejar esa diferencia en el marcador debido a la enorme actuación del arquero Vozinha, quien se convirtió en la gran figura del partido y estuvo a centímetros de llevar a su selección a una hazaña histórica.

Desde el silbatazo inicial, Argentina asumió el protagonismo con Lionel Messi como conductor del ataque. La Albiceleste monopolizó el balón y comenzó a generar peligro mediante asociaciones entre Messi, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Nahuel Molina. Sin embargo, una y otra vez apareció Vozinha para frustrar los intentos argentinos.

El veterano guardameta de Cabo Verde comenzó su recital desde los primeros minutos al detener un tiro libre de Messi y posteriormente un disparo cruzado del capitán argentino.

Conforme avanzó el partido, sus intervenciones se hicieron todavía más espectaculares, convirtiéndose en el principal responsable de que el marcador permaneciera cerrado durante buena parte del primer tiempo.

La insistencia argentina finalmente tuvo recompensa al minuto 28, Messi recibió el balón dentro del área, encontró un pequeño espacio entre varios defensores y definió con la calidad que lo caracteriza para colocar el 1-0 y marcar su séptimo gol del Mundial, parecía el tanto que abriría el camino hacia una clasificación tranquila para la campeona del mundo.

Pero Cabo Verde jamás se descompuso, el conjunto africano mantuvo el orden defensivo, esperó pacientemente sus oportunidades y mostró una personalidad que sorprendió incluso a los propios argentinos.

Antes del descanso volvió a salvarse gracias a otra intervención de Vozinha, quien evitó el segundo tanto con una gran atajada que mantuvo con vida a su selección.

La segunda mitad mostró la mejor versión de Cabo Verde, sin renunciar al orden, comenzó a encontrar espacios para atacar y al minuto 58 encontró el empate. Deroy Duarte apareció dentro del área para definir con un disparo cruzado que venció a Emiliano “Dibu” Martínez y silenció el Estadio de Miami.

El empate llenó de nerviosismo a Argentina, mientras la Albiceleste acumulaba llegadas, Vozinha seguía respondiendo con actuaciones memorables. Le ganó un mano a mano a Messi, desvió un tiro libre que parecía terminar en el ángulo, controló un potente disparo de Leandro Paredes y mantuvo el empate hasta el final del tiempo reglamentario, obligando a disputar los tiempos extra.

En la prórroga, Argentina volvió a adelantarse rápidamente, al minuto 92, Lionel Messi cobró un tiro de esquina que terminó en una serie de rebotes dentro del área y Lisandro Martínez aprovechó para marcar el 2-1. La anotación fue revisada por el VAR por un posible fuera de lugar, pero finalmente fue validada.

Cuando parecía que el golpe sería definitivo, Cabo Verde volvió a demostrar que no estaba dispuesto a rendirse. Apenas unos minutos después, Lopes Cabral firmó uno de los mejores goles del torneo.

El atacante encaró por la banda izquierda, dejó atrás a un defensor con un gran recorte y sacó un disparo colocado al ángulo, imposible para Emiliano Martínez, devolviendo el empate y haciendo soñar a toda una nación con la clasificación.

El conjunto africano incluso vivió sus mejores momentos del partido tras el 2-2. Argentina lucía desconcertada y Cabo Verde encontraba espacios para contragolpear, alimentando la ilusión de completar una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a una definición desde el punto penal, apareció la experiencia argentina, al minuto 111, desde un tiro de esquina, Cristian Romero ganó por todo lo alto dentro del área tras un servicio aéreo y conectó un potente remate de cabeza.

El balón impactó en la mano de un defensor caboverdiano, una acción que terminó favoreciendo a la Albiceleste para marcar el 3-2 definitivo y evitar una eliminación que parecía cada vez más cercana.

Más allá del triunfo argentino, el reconocimiento de la noche fue para Cabo Verde, la selección africana nunca renunció al ataque, compitió de igual a igual contra la campeona del mundo y obligó a una de las máximas favoritas al título a exigirse para conseguir el pase.

Y si hubo un nombre propio que resumió la resistencia caboverdiana fue el de Vozinha, el arquero de 40 años ofreció una actuación memorable con múltiples atajadas frente a Messi, Julián Álvarez, Paredes y compañía.

Durante más de 110 minutos sostuvo prácticamente solo a su selección y estuvo muy cerca de convertirse en el héroe de la mayor sorpresa del Mundial.

Argentina avanzó a los octavos de final, pero dejó claro que el camino hacia el bicampeonato será mucho más complicado de lo esperado. Cabo Verde, aunque quedó eliminado, abandonó el torneo con la frente en alto tras firmar una actuación que quedará en la memoria de este Mundial.

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