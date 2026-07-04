¡Inglaterra ya está en Toluca! Afición recibe al rival que enfrentará México en el Mundial 2026

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Inglaterra se prepara para jugar contra México. Foto: Carlos Vera | AFP

La Selección de Inglaterra llegó este viernes 3 de julio a Toluca, en el Estado de México, en medio de un importante operativo de seguridad y con el recibimiento varios aficionados que esperaron su llegada para saludar a los jugadores y captar el momento con sus celulares.

La escuadra europea aterrizó en la capital mexiquense a unas horas de enfrentar a la Selección Mexicana en la ronda de octavos de final del Mundial 2026 el próximo domingo 5 de julio, uno de los encuentros más esperados de la fase de eliminación directa.

Así la llegada de la Selección de Inglaterra a la tierra de los Diablos Rojos del Toluca. Nos vemos el domingo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️‍🔥🇲🇽 pic.twitter.com/5tFgKBBLUT — El 10 del Rojo (@el10_delrojo) July 4, 2026

Aficionados reciben a Inglaterra en Toluca

Llegada del equipo de Inglaterra a Toluca. Foto: Carlos Vera

A su llegada, los futbolistas fueron trasladados bajo resguardo hasta su hotel de concentración, mientras los seguidores se congregaron en los alrededores para dar la bienvenida al conjunto inglés.

Entre porras, fotografías y videos, los aficionados presentes aprovecharon el paso del equipo para mostrar su apoyo y vivir de cerca el ambiente mundialista que se respira en la ciudad.

Toluca vive el ambiente del Mundial

Dispositivo de seguridad en Toluca. Foto: Carlos Vera

Con la llegada de Inglaterra a la capital del Estado de México, se prepara el esperado encuentro que definirá si la Selección Mexicana pasa a cuartos de final en el Mundial 2026.

El duelo entre México e Inglaterra genera gran interés debido a la racha ganadora que lleva el equipo nacional y lo que representa el conjunto europeo, una potencia que cuenta con un trofeo mundialista obtenido en 1966.

📸✈️ #Fotogalería | A fin de garantizar el orden y la seguridad, durante el arribo de la Selección de Inglaterra, la #SSEdoMex brindó acompañamiento tras su llegada al #EdoMéx. ⚽👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️#DestinoFutbolero. #EstadioDeMéxico #ElPoderDeServir pic.twitter.com/MuSkxp918D — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) July 4, 2026

¿Cuántas veces se han enfrentado en los mundiales México e Inglaterra?

Ambas selecciones ya se han visto las caras en un Mundial, justo en el que el equipo de “Los tres Leones” fue sede de la justa internacional y en el que ganó la copa.

Fue un sábado 16 de julio, en el Estadio de Wembley, donde las anotaciones estuvieron a cargo de Bobby Charlton, uno de los jugadores ingleses más reconocidos de todos los tiempos, según la FIFA, al minuto 38; y por Roger Hunt, al 75. el marcador final fue Inglaterra 2-0 México.

También, han disputado ocho encuentros amistosos, en seis de ellos el equipo europeo se llevó la victoria, mientras que en uno quedaron empatados, en 1969. Mientras que México ha derrotado en dos ocasiones a los ingleses.

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