Agenda completa del Mundial para este martes 16 de junio: horarios para ver a Francia, Argentina y más

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Los partidos del Mundial para este martes 16 de junio | Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 sigue su curso, ya han pasado varias de las primeras rondas del torneo dejando grandes sorpresas en el camino, pero este 16 de junio continúan los encuentros que buscan su pase a los dieciseisavos de final, con la participación de potencias en el futbol internacional como Francia, Argentina y más.

Las actividades de este martes consideran cuatro partidos que arrancarán a partir de las 13:00 horas. Sigue toda la información de la máxima justa del futbol en Claro Sports.

Todos los partidos del Mundial de este martes 16 de junio

Los encuentros de este martes corresponden a los primeros partidos de los grupos I y J.

Francia vs Senegal

Irak vs Noruega

Argentina vs Argelia

Austria vs Jordania

Para este día, todos los partidos se disputarán en Estados Unidos, sin encuentros programados en México y Canadá.

Hora y lugar de los partidos del Mundial este martes 16 de junio

Francia vs. Senegal

“Los Azules” son uno de los grandes favoritos de los aficionados en redes sociales para llegar a la final de este Mundial 2026.

Su clasificación a la justa deportiva quedó marcada por una victoria de 4-0 sobre Ucrania en el Parque de los Príncipes de París.

Para los “Leones de Teranga”, el camino tampoco fue muy diferente, pues avanzaron invictos tras liderar su grupo con 24 puntos y apenas tres empates.

Fecha y hora de Francia vs. Senegal ¿Cuándo? Martes 13 de junio de 2026

Martes 13 de junio de 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio Nueva York

Irak vs. Noruega

Los “Leones de Mesopotamia” clasificaron al Mundial 2026 de manera histórica al derrotar 2-1 a Bolivia, precisamente en un partido disputado en México, lo que significó su regreso a una Copa del Mundo después de 40 años de ausencia.

Por su parte, los “Vikingos Rojos” también rompieron una larga sequía al clasificar a un Mundial después de 28 años de ausencia.

Noruega es considerada una selección interesante gracias a su delantero estrella, Erling Haaland.

Fecha y hora de Irak vs. Noruega ¿Cuándo? Martes 16 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026 ¿A qué hora? 16:00 horas

16:00 horas ¿En dónde? Estadio Boston

Argentina vs. Argelia

La “Albiceleste” es la actual campeona del mundo, tras vencer a Francia en una tanda de penales. Curiosamente, el conjunto francés también forma parte de este grupo, por lo que ambas selecciones podrían enfrentarse nuevamente más adelante en el torneo.

Los “Zorros del Desierto” dominaron su fase de clasificación al ganar ocho de los 10 partidos disputados y sufrir únicamente una derrota ante Guinea.

Fecha y hora de Argentina vs. Argelia ¿Cuándo? Martes 16 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Kansas City

Austria vs. Jordania

El “Equipo Maravilla” logró regresar a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, gracias a un empate frente a Bosnia y Herzegovina.

En el caso de “Los Valientes”, llegaron como subcampeones del Grupo B de Asia tras vencer a Omán por marcador de 3-0.

Fecha y hora de Austria vs. Jordania ¿Cuándo? Martes 16 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026 ¿A qué hora? 22:00 horas

22:00 horas ¿En dónde? Estadio de la Bahía de San Francisco

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