Las 3 razones de la baja ocupación en hoteles y alojamientos en CDMX por el Mundial

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Razones de la baja ocupación en CDMX por el Mundial | Getty Images|Cuartoscuro – IA

La ocupación hotelera en las tres ciudades sede del Mundial se encontraba entre 50 y 60% a dos días del inicio de la justa mundialista, según la Secretaría de Turismo (SECTUR). Por otro lado, múltiples anfitriones de alojamientos reconocieron que las expectativas de alojamiento no se cumplieron, particularmente, en la Ciudad de México.

Al respecto del caso específico de la capital mexicana, un especialista mexicano retomado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que este comportamiento se debe a la estructura de la metrópoli, la localización intraurbana del estadio, y la cantidad y tipo de partidos que se realizarán.

¿Por qué las reservaciones de CDMX por el Mundial no cumplieron las expectativas?

Yesua Martínez Torres, doctor en Estudios Urbanos por El Colegio de México aseguró que las reservaciones hoteleras al 60% y las quejas de los anfitriones de alojamientos se deben a tres factores principales:

Estructura de la Ciudad de México

Localización intraurbana del Estadio Ciudad de México

Cantidad y tipo de partidos que se realizarán en la capital

Fuente: UNAM

El especialista agregó que las tasas de ocupación de alojamientos tipo Airbnb en la Ciudad de México fueron bajas con respecto a otras ciudades, incluyendo

Vancouver | 54 %

Toronto | 46.9 %

Seattle | 41.2 %

Bahía de San Francisco | 35.2 %

Ciudad de México | 28.2 %

Fuente: UNAM

Los números sorprenden debido a que CDMX es la que tiene más inmuebles registrados en la plataforma con 18 mil 118, por delante de ciudades como Toronto, con nueve mil 544; San Francisco con cinco mil 818; Seattle cuatro mil 789, y Vancouver con tres mil 687.

1. Estructura de la Ciudad de México y lejanía del estadio

El Dr. Martínez Torres explicó el fenómeno específico de las casas y departamentos en renta, aclarando que la baja tasa de reservación se debería a la estructura de la ciudad, llevando a los turistas a buscar zonas alejadas del otrora Estadio Azteca.

“Los turistas optan por reservar en inmuebles ubicados en lugares con mayor oferta turística, como Roma, Condesa o Polanco, que alrededor del estadio“, explicó en conferencia desde el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).

El especialista mexicano también señaló que los incrementos de reservaciones no fueron significativos en inmuebles alrededor de 10 kilómetros o menos de los estadios de CDMX y otras ciudades como Seattle o San Francisco.

2. La CDMX albergará pocos partidos del Mundial

El experto de El Colegio de México añadió que otro factor a considerar es que, de los 104 partidos que integran el Mundial, solo 13 se realizarán en México, repartidos de la siguiente manera:

Ciudad de México | 5 partidos

| 5 partidos Guadalajara | 4 partidos

Monterrey | 4 partidos

Fuente: UNAM

México recibirá la misma cantidad de partidos que Canadá, mientras que Estados Unidos será la sede de 84 juegos, incluyendo todos los encuentros de las fases finales, cuando se espera que la demanda de alojamiento aumente.

Otros factores que propician la baja ocupación mundialista

El Dr. Martínez Torres también explicó que, a diferencia de otros mundiales, el presente torneo exige que las personas se movilicen en diferentes naciones y las cuestiones de visado podrían afectar la movilidad.

Otro posible factor a considerar para explicar este fenómeno es el alto precio de los boletos para los partidos del Mundial en las tres sedes, según explicó el especialista mexicano.

Por su parte, el director del CISAN, Juan Carlos Barrón Pastor explicó que, en otras justas deportivas, la conectividad de los estadios o recintos donde se realizan son un elemento más importante que la propia cercanía.

Finalmente, Alejandro Mercado, coordinador del Área de Estudios Sociales y Culturales del CISAN, opinó que la fragmentación geográfica del Mundial en tres naciones complicó que los aficionados puedan seguir plenamente a las selecciones de sus países, entre otros aspectos.

Así iba la ocupación hotelera a días del Mundial

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la SECTUR, explicó que, en las sedes mexicanas, la ocupación hotelera se encuentra entre 50 y 60%, con corte de cinco días antes del comienzo del Mundial el pasado 11 de junio.

La funcionaria señaló que México registraba una ocupación mayor frente al dato global mencionado para los otros países sede del Mundial.

“Tenemos una ocupación hotelera a nivel, yo podría decir global, porque también los otros dos países sedes, se tiene el 40%, nosotros el 50, 60 en Ciudad de sedes al corte de hace tres días yo estoy segura que entre más se acerca la fiebre mundialista tendremos mayor ocupación”, reconoció.

La funcionaria recordó que el hecho de compartir sedes mundialistas entre tres países influye en la ocupación hotelera y en la llegada de visitantes al país. México comparte la organización con Estados Unidos y Canadá.

¿Y qué pasó con las rentas de alojamientos en CDMX por el torneo?

Brian Chesky, CEO de Airbnb, afirmó en una entrevista con CNN que más de 700 mil huéspedes reservaron alojamientos en la plataforma dos semanas antes del Mundial. Del total, alrededor de 180 mil se hospedarían en México.

Sin embargo, tanto hoteleros como anfitriones de Airbnb consultados por la cadena estadounidense coincidieron en que las expectativas para el Mundial eran mucho más altas que el nivel de reservaciones que se vieron a pocos días de la inauguración.

“Había una expectativa muy alta”, dijo Gonzalo del Peón, consejero de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. “Se creó una expectativa un poquito falsa en cuanto a lo que podía dar para el volumen que se genera con 13 juegos”, expresó.

Según Del Peón, muchos hoteles subieron sus tarifas con meses de anticipación, pero después tuvieron que ajustarlas cuando las reservaciones no crecieron al ritmo esperado.

Elisa Rugarcia, coanfitriona que administra seis propiedades en colonias como Roma, Condesa y Del Valle, reconoció: “Yo esperaba tener prácticamente lleno todo junio y no está pasando”.

Rugarcia también reconoció que varios propietarios decidieron triplicar tarifas para las fechas mundialistas, convencidos de que habría una avalancha de visitantes, con precios desde los $1,600.00 hasta los $4,000.00 (MXN).

Finalmente, dijo que las reservas no llegaron al ritmo esperado, según dijo la anfitriona, quien confesó que las pocas reservaciones que sí se concretaron, muchas veces ni siquiera estaban relacionadas con el Mundial.

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