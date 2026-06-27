Agenda del Mundial 2026 domingo 28 de junio: horario para ver el Sudáfrica vs. Canadá de dieciseisavos de final

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La agenda mundialista del domingo 28 de junio. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 entra en su etapa de eliminación directa y este domingo 28 de junio arrancan los dieciseisavos de final con un solo partido programado, Sudáfrica vs. Canadá.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este jueves.

Sudáfrica y Canadá abren los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sudáfrica y Canadá serán las selecciones encargadas de inaugurar la fase de eliminación directa del Mundial 2026, en un partido donde ambas llegan con la ilusión de avanzar a los octavos de final.

Después de superar la fase de grupos, africanos y norteamericanos se enfrentan en un duelo donde cualquier error puede significar la despedida del torneo.

Sudáfrica llega a este encuentro después de una fase de grupos en la que consiguió resultados importantes para mantenerse con vida en la competencia, mientras que Canadá también logró avanzar y ahora buscará aprovechar su condición de equipo competitivo para continuar haciendo historia en la Copa del Mundo.

Sudáfrica perdió 2-0 contra México en la inuguración del Mundial 2026, empató contra Chequia 1-1 y le ganó a Corea del Sur 1-0.

Por su parte Canadá empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina, Le ganó 6-0 a Qatar y perdió 2-1 ante Suiza.

El ganador de esta llave se instalará en los octavos de final del Mundial 2026, por lo que ambos equipos tendrán que dejar atrás lo ocurrido en la primera fase y enfocarse en un partido de 90 minutos donde solamente uno podrá seguir con el sueño mundialista.

Fecha y hora del Sudáfrica vs. Canadá ¿Cuándo? Domingo 28 de junio 2026

Domingo 28 de junio 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio Los Ángeles

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