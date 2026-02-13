El traje inspirado en Elvis Presley con el que Donovan Carrillo brilló en la final de Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

La historia detrás del traje de Donovan Carrillo. Foto: Getty Images

Donovan Carrillo destacó en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con una presentación que combinó técnica y estilo, más allá de los saltos y giros, el mexicano apostó por una interpretación cuidada y un vestuario inspirado en Elvis Presley que le dio personalidad a su programa libre y reforzó su presencia en la pista.

El mexicano aseguró su lugar entre los mejores del mundo en la categoría individual, consolidando su nombre en la élite del deporte invernal y reafirmando el crecimiento que ha tenido desde su histórica participación olímpica en Beijing 2022.

Donovan Carrillo rinde homenaje a su abuela con “My Way”. Foto: AFP

Pero si hubo un elemento que elevó su programa libre más allá de lo técnico fue el vestuario que lució al ritmo de Elvis Presley. Donovan salió al hielo con un traje negro de impacto, inspirado en uno de los looks más icónicos del Rey del Rock.

La pieza fue creada por Mathieu Caron, diseñador y director artístico con sede en Montreal, ciudad donde Carrillo se mudó para entrenar con mejores condiciones y continuar su desarrollo competitivo.

Donovan logra su mejor marca de la temporada en Milano Cortina 2026. Foto: Reuters

Si en el programa corto el patinador apostó por el brillo y el glamour disco, con cientos de cristales degradados en azul y verde que capturaban la luz en cada movimiento, para la final eligió un estilo más sobrio y elegante. El negro dominó el conjunto, con pedrería a tono, silueta estilizada y el contraste de texturas que aportaron profundidad visual.

“Combinamos el acabado mate con el cuero para recrear uno de los looks más famosos de Elvis Presley, cuando llevaba esa especie de camisa-chaqueta de cuero con pantalones también de cuero”, explicó Caron en entrevista con Vogue. “La tela tiene que ser elástica; el vestuario tiene que estirarse y ser cómodo. Es como una segunda piel”.

El traje fue concebido como parte integral de la coreografía, cada costura, cada aplicación y cada textura estaban pensadas para dialogar con la música y con la energía que Donovan proyecta en la pista.

Antes de dedicarse por completo al diseño de vestuario, Caron fue bailarín de salón, esa experiencia le permitió comprender el cuerpo en acción y traducir necesidades técnicas en decisiones creativas.

“Me gusta mucho diseñar pensando en el movimiento. Me gusta la moda convencional, sí, pero prefiero cuando el diseño puede ayudar a ser parte del espectáculo o a contar una historia”, señaló.

Donovan patinó con música de Elvis Presley. Foto: AFP

El proceso comenzó seis meses antes de la competencia, teniendo como punto de partida la música. A partir de ahí, el equipo del patinador y el taller del diseñador trabajaron de forma coordinada para asegurar que el traje no solo fuera visualmente impactante, sino funcional al más alto nivel.

“Cuando los entrenadores o coreógrafos me hablan de ciertos detalles, puedo ver lo que ellos ven o lo que quieren. Si los patinadores tienen alguna necesidad técnica, es importante. Con lo visual y el diseño podemos enfatizar muchas partes del programa. Podemos resaltar un giro o una vuelta”.

El estudio de Caron está integrado por 16 personas, entre costureras, artistas, diseñadores y especialistas en decoración y airbrush, lo que convierte cada pieza en un trabajo colaborativo de alta precisión.

“Es una colaboración y eso es muy importante. Estoy muy agradecido con mi equipo. Cada persona aporta un toque personal a muchos de los vestuarios”, destacó.

Mantener la identidad en el personaje

Uno de los mayores retos era rendir homenaje a Elvis sin que Donovan quedara eclipsado por el personaje. La clave estaba en equilibrar inspiración e identidad.

“Donovan está patinando con música de Elvis Presley y queríamos crear algo cercano a lo que Elvis usaba en algún momento, pero también queríamos asegurarnos de mantener la identidad de Donovan, aquello por lo que es conocido”, explicó Caron.

Donovan después de su participación. Foto: Reuters

Para el diseñador, evaluar la morfología y silueta del atleta es esencial, pero en el caso del mexicano hay un elemento que pesa todavía más: su personalidad.

“Su personalidad y su carisma son una parte enorme de todo esto”. Caron

Y fue precisamente ese carisma, sumado a una interpretación sólida y un vestuario que fusionó moda, historia y rendimiento técnico, lo que convirtió su participación en uno de los momentos más memorables de la final olímpica.

