Alarma en América y en la Selección Mexicana: Malagón sufre posible rotura en el tendón de Aquiles; ¿queda fuera del Mundial 2026?

¿Malagon se perderá el Mundial 2026? Foto: Getty Images

El arquero del América, Luis Ángel Malagón, encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección Mexicana de Futbol luego de sufrir una lesión durante el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup ante el Philadelphia Union.

De acuerdo con información de Claro Sports, el guardameta habría sufrido una rotura en el tendón de Aquiles, una lesión que podría alejarlo de las canchas durante seis meses, de confirmarse este tiempo, Luis Ángel quedaría fuera del Mundial 2026.

La posible lesión de Malagón también genera preocupación en la Selección Mexicana, ya que el portero se había consolidado como una de las principales opciones bajo los tres palos rumbo al proceso mundialista.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, cualquier ausencia prolongada podría modificar los planes del cuerpo técnico del conjunto mexicano; Malagón se suma a una lista de jugadores lesionados actualmente, desde Santi Giménez, César Huerta, Rodrigo Huescas, Luis Chávez, entre otros.

¿Qué se sabe de la lesión de Luis Ángel Malagón?

Según reportes del Claro Sports, el arquero habría sufrido una rotura en el tendón de Aquiles, una de las lesiones más delicadas para un futbolista profesional, ya que suele requerir cirugía y un proceso de rehabilitación prolongado.

No obstante, el Club América informó mediante un comunicado que Malagón “será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica”.

La jugada ocurrió al minuto 36 del primer tiempo, cuando el portero del Club América recibió un pase retrasado de su compañero Israel Reyes. Malagón intentó salir jugando ante la presión del rival, pero, en el momento en que amagó con despejar el balón, terminó cayendo sobre el pasto, sin contacto aparente.

El conjunto estadounidense presionaba alto, con el delantero Milan Iloski buscando robar el esférico, pero fue en ese instante cuando el arquero azulcrema se dejó caer y mostró signos evidentes de dolor.

Ante la situación, el árbitro central detuvo de inmediato el partido para permitir el ingreso de las asistencias médicas del América. El personal médico ingresó rápidamente al campo para revisar al guardameta mexicano; sin embargo, tras unos minutos de atención quedó claro que el portero no estaba en condiciones de continuar en el encuentro.

Finalmente, Malagón fue retirado del terreno de juego en camilla mientras una toalla cubría su rostro, una imagen que generó preocupación entre los aficionados y el cuerpo técnico del conjunto azulcrema.

La escena encendió aún más las alarmas debido a la importancia del guardameta tanto para su club como para el representativo nacional.

Tras la salida de Malagón, el técnico del América, André Jardine, decidió mandar al campo al experimentado guardameta Rodolfo Cota para ocupar la portería azulcrema.

El arquero había retomado recientemente la actividad, luego de recibir la confianza del entrenador para disputar el partido del fin de semana frente a Querétaro FC.

El América venció al Philadelphia Union 1 a 0 con un tanto del brasileño Raphael Veiga; con este resultado el conjunto azulcrema se lleva la ventaja al partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes el próximo miércoles 18 de marzo.

