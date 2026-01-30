Cooper Flagg hace historia: es el jugador más joven en anotar 49 puntos en un juego de la NBA

GENERANDO AUDIO...

Logró el récord con 19 años y 39 días. Foto: Glenn James/NBAE/Getty Images via AFP

Cooper Flagg, de los Mavericks de Dallas, a sus 19 años, se convirtió en el jugador más joven en anotar 49 puntos en un partido de la NBA, en la derrota por 123-121 ante los Hornets de Charlotte, durante la noche de este jueves.

Con esto, el ala-pívot se une y primera selección del draft obtuvo una cifra que no había logrado ningún jugador antes de cumplir los 20.

Las mayores anotaciones de jugadores menores de 20 años estaban en poder de Cliff Robinson, que logró 45 puntos en 1980, seguido de GG Jackson, con 44 en 2024, y LeBron James, quien anotó 43 puntos en 2004.

¿Cómo fue el desempeño de Cooper Flagg en el encuentro contra Charlotte?

Cooper Flagg, con solo 19 años y 39 días, maravilló el jueves con una actuación nunca vista en la NBA al conseguir 49 puntos frente a los Hornets.

En diciembre, Flagg ya se había erigido en el primer jugador de 18 años que lograba 42 puntos, cifra que igualaba el récord para un novato de los Mavericks, que poseía Mark Aguirre.

Curiosamente, este jueves Flagg se quedó con el récord de anotación para un novato de Dallas en la misma noche en que los Mavericks retiraron el uniforme con el número 24 de Aguirre.

Cooper Flagg y su temporada debut en la NBA

El potencial que está mostrando Flagg en su temporada debut en la NBA sirve de consuelo a la afición texana, aún bajo el impacto del cambio hace un año de su ídolo, Luka Doncic, a los Lakers.

Con todo, la noche terminó siendo agridulce para el joven fenómeno de Dallas, que acabó cediendo la victoria a Charlotte en un trepidante duelo con otro novato, su excompañero universitario, Kon Knueppel.

El escolta, que compartió vestuario con Flagg en Duke, selló también la mejor marca de su primer año con 28 puntos y 8 triples.

Flagg estuvo cerca de coronar su exhibición al convertir un triple que empataba el marcador a 121 a falta de 33 segundos.

Sin embargo, en este lapso, el novato perdió un balón, cometió una falta personal a Knueppel y erró un último tiro muy forzado sobre el cierre del partido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento