Allan Saint-Maximin, delantero del América, denuncia racismo contra sus hijos: “Siempre lucharé para proteger a mi familia”

| 12:28 | Oscar Gómez Cruz - Agencias | AFP
Allan Saint-Maximin, delantero del América, denuncia racismo contra sus hijos
Denunció el hecho en su cuenta de Instagram. Foto: Getty Images

Allan Saint-Maximin, delantero francés del Club América, denunció en redes sociales que sus hijos fueron víctimas de discriminación racial.

El exatacante del Newcastle y del Mónaco, entre otros clubes europeos, no compartió detalles de la situación vivida por sus tres hijos, aunque algunos medios sugieren que la discriminación habría sucedido en la escuela a la que asisten.

A quienes se atrevieron a atacar a mis hijos, les digo: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a mi familia, y no hay persona ni amenaza que me atemorice”, publicó Saint-Maximin durante la noche de este jueves en su cuenta de Instagram.

Proteger a mis hijos es mi prioridad y lucharé con todas mis fuerzas para asegurarme de que sean respetados y amados”, añadió.

Allan Saint-Maximin hace un llamado para que su familia sea tratada con respeto

El atacante acompañó el mensaje con fotografías de sus tres hijos, uno de ellos un bebé, y reflexionó sobre las conductas racistas que aseguró haber vivido a lo largo de sus 28 años de vida.

El problema no es el color de piel, sino el color de los pensamientos de las personas”, afirmó el futbolista nacido en Châtenay-Malabry.

Saint-Maximin, quien se unió a las Águilas en agosto pasado, en uno de los grandes fichajes del fútbol mexicano en 2025, hizo un llamado para que él y su familia sean tratados “con dignidad y respeto”.

Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y donde no tengan que soportar estos comportamientos absurdos y sin sentido que solo buscan destruir y dividir”, agregó Allan Saint-Maximin.

