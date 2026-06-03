Maná y estos artistas ofrecerán conciertos gratuitos en Guadalajara por el Mundial 2026

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Inicia el conteo. Foto: Cuartoscuro

Maná formará parte de la serie de conciertos gratuitos que prepara Guadalajara para dar la bienvenida a la Copa del Mundo 2026, que buscarán complementar la experiencia de los miles de aficionados que visitarán la ciudad durante el torneo.

Como una de las sedes mexicanas del Mundial, la capital jalisciense prepara una agenda de actividades culturales y musicales que se sumarán a la fiesta futbolística. Los espectáculos estarán abiertos al público y se realizarán en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Además de los conciertos, Guadalajara también albergará diversas actividades como el FIFA Fan Fest, para residentes y turistas, incluyendo zonas de convivencia para seguir los partidos y eventos relacionados con la justa mundialista.

¿Quiénes darán conciertos gratis en Guadalajara durante el Mundial 2026?

Entre los artistas confirmados se encuentra Maná, que se presentará el 17 de junio de 2026 en la Plaza de La Minerva como parte de los festejos organizados por las autoridades estatales.

La agenda también contempla la participación del tenor Plácido Domingo, quien ofrecerá un concierto el 25 de junio en la sala que lleva su nombre en Guadalajara.

Ese mismo día, Alejandro Fernández se sumará a las celebraciones con un espectáculo gratuito en la Plaza de La Minerva. Hasta el momento, las autoridades no han revelado los horarios de las presentaciones.

Guadalajara también tendrá un FIFA Fan Festival

La ciudad contará además con un FIFA Fan Festival en la Plaza Liberación, en pleno Centro Histórico.

El espacio reunirá pantallas gigantes para seguir los encuentros mundialistas, además de actividades culturales, exposiciones, muestras gastronómicas y espectáculos musicales para los aficionados que quieran vivir el ambiente de la Copa del Mundo fuera de los estadios.

Guadalajara será sede de cuatro partidos durante el Mundial 2026, entre ellos el encuentro de la Selección Mexicana frente a República Checa el 18 de junio.

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