Mundial 2026: estas son las recomendaciones para evitar fraudes, robos y otros riesgos en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Protegete así. Foto: AFP

La llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros por la Copa del Mundo 2026 traerá una intensa movilidad en la Ciudad de México y otras sedes mundialistas. Ante este panorama, autoridades y organizaciones civiles han puesto en marcha diversas acciones para reforzar la seguridad de los asistentes.

En entrevista para “A las nueve en uno”: Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, llamó a los aficionados a mantenerse alerta y seguir medidas básicas de prevención para evitar convertirse en víctimas de delitos durante el torneo.

“Va a ser mucha movilidad y un incremento de las personas que van a estar de visita en nuestra ciudad y en los estados que son sede también del Mundial”. Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano

¿Qué recomendaciones hacen a los asistentes del Mundial 2026?

Entre las principales sugerencias se encuentra compartir la ubicación con familiares o personas de confianza, así como evitar aceptar bebidas, invitaciones o traslados de desconocidos. “No acepten ninguna bebida alcohólica o algún traslado o invitación de personas que acaban de conocer”, advirtió González García.

La especialista explicó que este llamado está dirigido especialmente a los jóvenes que suelen convivir con nuevas personas durante eventos masivos y ambientes festivos.

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a su entorno y reportar cualquier situación sospechosa.

“Si detectan que hay alguna persona que luce desorientada, que muestra miedo, que parece que está siendo controlada por otra persona, avisen a alguna autoridad”. Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano

Capacitan a trabajadores y servidores públicos

Como parte de los preparativos para la justa mundialista, el Consejo Ciudadano informó que ha capacitado a cerca de 3 mil personas vinculadas al sector turístico y al servicio público para actuar ante posibles situaciones de riesgo.

“Ya hemos capacitado a cerca de 3 mil personas, tanto del sector turístico como a servidores públicos, para que sepan cómo actuar en estas circunstancias del Mundial”, explicó.

Además, abogados, psicólogos y personal especializado estarán presentes en puntos de alta concentración de aficionados, como los FIFA Fan Fest y otras zonas de convivencia.

Habrá apoyo para turistas que sufran delitos

La directora del Consejo Ciudadano destacó que las autoridades también preparan módulos de atención para quienes sean víctimas de algún delito durante su estancia. “Estamos listos, estamos atentos para servirles y para cuidarles”, aseguró.

En caso de robo o alguna emergencia, los visitantes podrán recibir acompañamiento jurídico y psicológico, además de apoyo para presentar denuncias ante la Fiscalía.

También alertan sobre fraudes en compras digitales

Otro de los riesgos identificados rumbo al Mundial son las estafas relacionadas con boletos, hospedajes y paquetes turísticos.

Por ello, el Consejo Ciudadano recomendó realizar compras únicamente en sitios oficiales y verificar la autenticidad de las ofertas antes de realizar cualquier pago.

“Las campañas también están enfocadas en generar compras digitales seguras, tanto de boletos de FIFA como de reservas de hospedaje y hoteles, para que no sean víctimas de ningún tipo de fraude”. Gabriela González García, directora general del Consejo Ciudadano

Las autoridades informaron que las campañas preventivas ya se encuentran activas y cuentan con apoyo de organismos internacionales, universidades y dependencias de seguridad para brindar atención a visitantes nacionales y extranjeros durante la Copa del Mundo 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.