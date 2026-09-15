Rayados vs Cruz Azul: fecha, hora y favorito del duelo por la Liga MX

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Rayados vs Cruz Azul, juego de la jornada 9 Foto: Cuartoscuro

La Liga MX llega a la jornada 9 donde se dará el enfrentamiento Rayados vs Cruz Azul este 19 de septiembre.

Monterrey buscará sumar puntos para poder seguir peleando por la clasificación a la Liguilla, mientras que el equipo cementero retomó la senda del triunfo durante sus últimos encuentros.

¿Cuándo y dónde ver el Rayados vs Cruz Azul?

El partido entre los Rayados del Monterrey y el vigente campeón del futbol mexicano, Cruz Azul, será el sábado 19 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio BBVA.

El clima para ese juego está previsto con temperaturas de 31 grados y una probabilidad de precipitaciones baja, de apenas 15%. Por su parte, prevén vientos de aproximadamente 11 kilómetros por hora durante el encuentro.

Para ver el partido podrás hacerlo a través de la señal de TUDN / ViX.

Fecha y hora de Rayados vs Cruz Azul ¿Cuándo? sábado 19 de septiembre

sábado 19 de septiembre ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio BBVA

Estadio BBVA ¿Dónde verlo? TUDN

Cruz Azul recupera la victoria

El conjunto cementero llega a este encuentro después de haber ganado al América en el Clásico Joven con un marcador de 4 a 3.

En el primer tiempo logró ponerse arriba en el marcador 3 a 0, en un partido donde los celestes mostraron un gran nivel ante su rival.

Ahora, este miércoles deberán medirse al Inter de Miami previo a viajar a Monterrey, en busca de conquistar la Campeones Cup en contra de Lionel Messi y su equipo.

Monterrey necesita sumar puntos

El cuadro de Rayados viene de disputar un Clásico Regio que terminó en empate, resultado con el que se mantiene fuera de la zona de clasificación.

Para los dirigidos por Matías Almeyda es fundamental sumar los tres puntos en este encuentro para poder seguir buscando un lugar entre los equipos clasificados a la Liguilla por el título de la Liga MX.

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