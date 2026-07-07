¿Cristiano Ronaldo se retira de la Selección de Portugal? Deja el Mundial con la conciencia tranquila

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Ha jugado con la Selección de Portugal por 23 años. Foto: AFP

Tras la derrota ante España en octavos de final, Cristiano Ronaldo aseguró que, deja el torneo con la conciencia tranquila y, aunque es su último Mundial, no tomará decisiones apresuradas sobre su permanencia en la Selección de Portugal.

“La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida”, aseguró en declaraciones a la prensa.

Cristiano Ronaldo, triste por salir del Mundial 2026

El atacante de 41 años, exfigura del Real Madrid y del Manchester United, confesó su tristeza por irse de la justa mundialista antes de lo que esperaba, tras caer por 1-0 ante España en el Estadio de Dallas.

“Fue un partido muy equilibrado, podía ser para cualquiera, en mi opinión. España ha tenido ese poquito de suerte de marcar en los momentos finales, pero es el fútbol. Yo creo que en general fue un partido bien disputado”, detalló CR7.

“Estoy triste por salir así del Mundial pero, como he dicho ayer en la conferencia de prensa, he dado todo y salgo con la conciencia tranquila. Ese es el fútbol, esa es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir”, opinó Cristiano Ronaldo.

El capitán portugués destacó que durante sus 23 años con la selección ayudó a conquistar los primeros grandes títulos internacionales del país.

“Jugué 23 años en la selección nacional y gané tres títulos. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. La Eurocopa fue lo más importante. Para mí, 2016 tiene la misma importancia que un Mundial, sinceramente”, consideró al atacante del Al-Nassr.

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