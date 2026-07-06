Harry Kane pone el 3-1 tras un penal provocado por Raúl Rangel; México obligado a ir al frente

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Mejores momentos México vs Inglaterra. Foto: AFP

La ilusión de ver a la Selección Mexicana disputar su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 fue más fuerte que la lluvia, así se vive el México vs Inglaterra dentro y fuera de la cancha.

Mejores momentos del partido México vs Inglaterra

Kane pone el 3-1 desde el manchón penal

Tras el penal Harry Kane mete el 3-1 que aleja al conjunto mexicano del empate y que obliga a que los mexicanos vayan al frente.

El portero mexicano provoca un penal tras una mala cobertura defensiva de Edson Álvarez, quien no pudo detener a Gordon, quien fue derribado por el guardameta.

Jarell Quansah es expulsado

El defensa inglés Jarell Quansah fue expulsado al 54 por una fuerte entrada a Jesús Gallardo, por lo que deja con diez hombres a los europeos.

INGLATERRA SE QUEDA CON UNO MENOS 🔴



🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca porque esta vez se siente diferente#ElMundialEsNuestro

🔴EN VIVO por @Canal_Estrellas y @MiCanal5https://t.co/Y3vT7R7yBl pic.twitter.com/dwd6rt9be8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 6, 2026

México termina el primer tiempo de mejor manera

Mejores momentos México vs Inglaterra. Foto: AFP

A pesar del 2-1 el conjunto mexicano terminó encima de la portería inglesa, dejando un buen sabor de boca para los aficionados mexicanos presentes en el estadio que no pararan de alentar.

México reacciona y pone el 2-1

El futbolista mexicano Julián Quiñones puso el 2-1 ante Inglaterra luego de un rebote que aprovechó de buena manera; con este marcador suma cuatro tantos en cinco juegos.

GOOOOOL DE MÉXICO ¡QUIIÑOOONEEEES! ¡ESTO AÚN NO SE ACABA! 🇲🇽⚽#ElMundialEsNuestro y el México vs Inglaterra se vive por @canalestrellas, @micanalcinco y @vix Ver menos pic.twitter.com/9IXr5La0rQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 6, 2026

Goles de Inglaterra en menos de dos minutos

A pesar de tener un mejor juego ofensivo y el balón, el conjunto inglés encajó dos goles en menos de dos minutos gracias a dos opciones oportunas del futbolista del Real Madrid Jude Bellingham.

El segundo tanto llegó después de que Gilberto Mora perdiera el balón en el medio campo lo que hizo que los ingleses cruzaran el balón que llegó a Bellingham, quien únicamente lo empujó.

¡NO TE LO CREO! ESE ERROR Y NOS CUESTA EL 0-2 😮‍💨



¡Vamos, México! ¡Sí se puede!#ElMundialEsNuestro y el México vs Inglaterra se vive por @canalestrellas, @micanalcinco y @vix Ver menos pic.twitter.com/af5T8lX4fF — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 6, 2026

Erik Lira de lo mejor de México

El mediocampista mexicano Erik Lira es de lo mejor del conjunto mexicano al recuperar varios balones a mitad del campo.

Gran remate de cabeza de Jiménez

El delantero mexicano Raúl Jiménez se lanzó de “palomita” después un centro del “Piojo” Alvarado, pero el portero el arquero Jordan Pickford sacó en la base del poste y evitó el primer gol mexicano.

¡PICKFORD ATAJA UN CABEZAZO DE JIMÉNEZ! 🤯



¡Gran intento del mexicano, pero el portero inglés logró sacar el balón! #ElMundialEsNuestro y el México vs Inglaterra se vive por @canalestrellas, @micanalcinco y @vix Ver menos pic.twitter.com/UmWLXe2C8v — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 6, 2026

Un juego que comenzó con mucha intensidad

Foto: AFP

El encuentro comenzó con mucha intensidad por parte de los dos equipos, con faltas tanto de México como de Inglaterra, los primeros minutos fueron cerrados.

El “Ole” se hizo presente en el Estadio Ciudad de México

La afición se hizo presente y el Estadio Ciudad de México jugó su papel, cantando el “Ole” a los ingleses desde el minuto 4 del encuentro.

México confirmó su alineación para enfrentar a Inglaterra desde dos horas antes de comenzar el juego y conseguir el boleto a los cuartos de final.

Raúl “Tala” Rangel es el encargado de custodiar la portería, acompañado por una defensa integrada por Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

En el mediocampo aparecen Luis Romo, Rick Lira y Gilberto Mora, mientras que el ataque quedó conformado por Roberto “Piojo” Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

¡La #Alineación está lista! ⚔️



Más que once, será un país entero que late con el mismo corazón y por la misma razón.



¡El momento es ahora! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/BzNb6wEWUT — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

La afición desafía la tormenta

Mexico vs Inglaterra mejores momentos. Foto: AFP/ Gobierno CDMX

Desde horas antes del encuentro frente a Inglaterra, miles de aficionados se dieron cita en el Estadio Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, el Zócalo capitalino, la Estela de Luz y distintos puntos del país para apoyar al Tricolor en un duelo histórico que marca el último partido de la Copa del Mundo que se disputa en territorio mexicano antes de que el torneo continúe por completo en Estados Unidos.

Desde temprano las condiciones climatológicas obligaron a modificar los planes, las fuertes lluvias que se registraron en la capital provocaron la activación del protocolo por tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México, situación que derivó en el aplazamiento del partido.

A través de sus redes sociales, la Selección Mexicana confirmó que el encuentro se jugaría a las 19:00 horas, priorizando la seguridad de jugadores, aficionados y personal que labora en el inmueble.

⚠️ Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México e Inglaterra se retrasa.



18:05 Inicio de calentamiento



19:00 Inicio de partido



¡Seguimos juntos, Incondicionales! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/EalnGI0MM1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

Aunque la lluvia obligó a muchos a buscar refugio, la mayoría decidió permanecer en el lugar con playeras verdes, banderas y cornetas, manteniendo intacto el ambiente festivo.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Ángel de la Independencia alcanzó el lleno total, por lo que recomendó a la población acudir a otros puntos habilitados para disfrutar del partido.

#SeguridadMundial | Ante la alta afluencia de aficionados en en #ÁngelDeLaIndependencia, se recomienda a las personas dirigirse a las #PantallasAlternas ubicadas en otros puntos de Paseo a la #Reforma o al Monumento a la #Revolución, donde podrán seguir la transmisión del… pic.twitter.com/WrDTvZ9pl1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió evitar intentar ingresar a la zona una vez alcanzada su capacidad y exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también confirmó el cierre del acceso a la Glorieta de la Diana Cazadora como parte de las medidas para evitar aglomeraciones, mientras que la Policía capitalina implementó un dispositivo para controlar el ingreso al Ángel y garantizar la seguridad de los asistentes.

Además del Ángel, miles de personas se concentraron en la Estela de Luz, donde fue instalada una pantalla para seguir el encuentro, así como en el Monumento a la Revolución, luego de que el Zócalo capitalino también registrara lleno total.

El apoyo llega desde todos los frentes

La expectativa por el duelo frente a Inglaterra también se reflejó en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos sorprendió al publicar un mensaje de respaldo para el equipo mexicano con la frase: “¿Y si sí? Porque los buenos vecinos también se apoyan”, sumándose al ambiente mundialista que se vive en ambos países.

¿Y si sí?

Porque los buenos vecinos también se apoyan. 🇲🇽🤝🇺🇸 pic.twitter.com/QYtSxirKY9 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) July 5, 2026

Celebridades apoyan a México

Diversas personalidades también expresaron su apoyo al Tricolor, las cantantes Belinda y Danna compartieron mensajes para desear éxito a la Selección, mientras que la influencer Karely Ruiz apareció vestida de verde en señal de respaldo al equipo nacional.

Karely Ruiz subio una historia en apoyo a la Selección de México. Belinda y Danna en Instagram.

Por su parte, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez también mostró su apoyo al portar la camiseta de México durante las actividades del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone.