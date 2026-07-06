La tarjeta roja que encendió al Mundial 2026: críticas y polémica por el caso de Folarin Balogun

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También originó un debate sobre la relación entre Trump e Infantino. Foto: AFP

La tarjeta roja de Folarin Balogun se convirtió en una de las grandes polémicas del Mundial 2026 luego de que la FIFA autorizara al delantero de Estados Unidos a disputar los octavos de final ante Bélgica.

La decisión provocó críticas de la UEFA y distintas federaciones, mientras la controversia creció tras la confirmación de Donald Trump sobre una llamada con Gianni Infantino.

Aunque el presidente de la FIFA aseguró que los órganos disciplinarios son independientes, el caso abrió un debate sobre la influencia política en el futbol.

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable” que “ha cruzado una línea roja“, mencionó la UEFA en un comunicado marcado por un inusual tono severo.

FIFA modifica la sanción de Folarin Balogun y podrá jugar ante Bélgica

Para el asombro general, la FIFA anunció este domingo que el atacante Folarin Balogun, expulsado en dieciseisavos de final por haber pisado el tobillo derecho del defensor bosnio Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón, decisión reafirmada tras uso del VAR, finalmente podrá jugar contra Bélgica este lunes en Seattle a las 18:00 horas del Centro de México.

La Comisión Disciplinaria de la instancia, cuyos miembros son elegidos por el ejecutivo de la FIFA, convirtió la suspensión en firme por un castigo en suspenso “durante un período de prueba de un año”.

Trump, Infantino y la polémica por la sanción de Balogun

Ante el aluvión de críticas, Gianni Infantino confirmó este lunes que había recibido una llamada de Donald Trump, tal como acababa de anunciar el presidente estadounidense. Pero aseguró que le respondió que los órganos de la FIFA son “independientes”.

La UEFA, al igual que la federación suiza el lunes, no mencionó esa llamada telefónica, pero recordó los principios de una “competición justa, honesta y transparente“: “una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción que quede a la discreción de las instancias”, indicó la organización europea.

La federación alemana, por su parte, pidió explicaciones a la FIFA, mientras que su homóloga brasileña tuvo que defender la “integridad” del árbitro brasileño del Estados Unidos vs Bosnia, considerado “horrible” y “muy sospechoso” por Donald Trump.

UEFA y federaciones cuestionan la decisión de la FIFA

La federación belga, que ya el domingo había señalado la contradicción de la FIFA con su propio reglamento, no pudo hacer valer ese argumento: la comisión de apelación de la FIFA declaró su recurso “inadmisible”, ya que no era “parte en el procedimiento” inicial.

Nada indica que este frenazo vaya a apagar la indignación desatada por la injerencia directa de Trump: “Esta decisión tiene un evidente aroma político (…) Es objetivamente un precedente extremadamente peligroso”, lamentaba así por la mañana el nuevo presidente de la federación italiana, Giovanni Malagò.

El predecesor de Infantino al frente de la FIFA, Sepp Blatter, declaró que “las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas”.

“Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y que un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ‘Quo vadis, FIFA?'” (¿A dónde vas, FIFA?)“, dijo Blatter.

Otro exdirigente, el francés Michel Platini, expatrón de la UEFA, resumió su opinión en una palabra para la AFP, “vergonzoso”.

El caso de Folarin Balogun abre debate sobre política y futbol

Algo muy poco frecuente en plena competición, las reacciones incluso alcanzaron al mundo político, “incomprensible”, según el jefe de la diplomacia belga; la decisión de la FIFA también fue criticada por la izquierda francesa, el comisario europeo de Deportes y la secretaria de Estado Alemana de Deportes.

Para los observadores la FIFA ha cruzado un nuevo límite al intervenir directamente en lo deportivo, amenazando la integridad propia del torneo, pero su gestión arbitraria bajo su influencia política no es ninguna novedad.

Durante el sorteo del Mundial, en diciembre de 2025, se entregó a Donald Trump un “premio FIFA de la paz” creado para la ocasión, con unos criterios de atribución no anunciados y que suscitó la incredulidad y burlas entre bastidores, si bien de las 211 federaciones miembro de la FIFA, solo Noruega pidió explicaciones.

“Todo el mundo se acomoda calculando el balance entre beneficio y riesgo para sí mismo que conlleva oponerse a la FIFA”, informó una fuente conocedora del funcionamiento de instituciones internacionales.

Con unas cantidades de dinero distribuidas a las federaciones en aumento constante, el cálculo tiene rápida solución.

Pero con el excesivo acercamiento con Donald Trump, la FIFA ha superado sus habituales maniobras para complacer al país anfitrión, ya visibles cuando Gianni Infantino trató de mantener al vice primer ministro ruso Vitali Mutko en el Consejo de la FIFA, en contra de su propio Comité de Ética.

Para el especialista en geopolítica del deporte Simon Chadwick el caso de Folarin Balogun es “perfectamente coherente con la mentalidad trumpista“, que consiste en reemplazar las reglas por “acuerdos” fundados en un equilibrio de poder.

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