Aplazan duelo del hockey femenino tras contagios de norovirus en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El partido se jugará la siguiente semana. Foto: Reuters/Ilustrativa

El Comité Olímpico Internacional (COI), junto con el Comité Organizador de Milano Cortina 2026 y las federaciones de Finlandia y Canadá anunciaron el aplazamiento del encuentro entre sus selecciones femeniles de hockey sobre hielo, programado para este jueves 05 de febrero debido a varios casos de norovirus.

De acuerdo con las autoridades, la se tomó tras la identificación de varios casos de este virus dentro de la delegación finlandesa, motivo por el cual la salud y el bienestar de las jugadoras, el personal de los equipos y los oficiales quedarán como prioridad principal para todos los involucrados.

¿Cuándo se jugará el partido de hockey cancelado por norovirus?

Originalmente, el juego entre las selecciones de Finlandia y Canadá estaba fijado para disputarse este jueves dentro del grupo preliminar del torneo olímpico femenino. Sin embargo, tras consultas con personal médico especializado, las partes acordaron trasladar el choque al 12 de febrero en la Milano Rho Ice Hockey Arena.

Este virus gastrointestinales altamente contagioso y llevó a que varias jugadoras se aislaran según los protocolos sanitarios vigentes en la Villa Olímpica.

En el comunicado oficial se precisa que esta decisión se tomó “de manera responsable y necesaria” para proteger la salud de todos los jugadores de hockey ante el norovirus, además de mantener la integridad de la competencia.

Cabe destacar, que aunque este movimiento modifica la programación de partidos en la fase inicial del torneo femenino, no implica una reducción de encuentros, sino una reubicación de fechas que permitirá a ambos equipos disputar el duelo en condiciones más seguras.

¿Qué es el norovirus y cómo se contagia?

El norovirus es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda (una inflamación del estómago y los intestinos caracterizada por vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal) de acuerdo con el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Se le conoce como “el virus estomacal” y es la causa más común de intoxicación alimentaria y enfermedades gastrointestinales en muchas regiones del mundo, y puede afectar a personas de todas las edades. La mayoría de quienes se infectan se recuperan en 1 a 3 días, pero durante ese tiempo pueden transmitir el virus a otras personas incluso después de sentirse mejor.

Dicho virus se transmite a través de varios mecanismos, contacto directo con una persona infectada, ingestión de alimentos o agua contaminados, y el contacto con superficies u objetos que tienen partículas del virus. El virus está presente en las heces y el vómito de personas infectadas, y basta con una cantidad muy pequeña de partículas para causar infección si llegan a la boca de otra persona.

