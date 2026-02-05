Diana Flores, jugadora mexicana de flag football, gana el premio “Woman of the Year”

GENERANDO AUDIO...

La capitana también estará en actividades previas al Superbowl. Foto: Cuartoscuro

Diana Flores, capitana de la Selección Mexicana de flag football, fue reconocida con el premio Mujer del Año otorgado por la organización Women Raise The Game: Champions Celebration, distinción que destaca su trayectoria deportiva y su trabajo para impulsar la participación femenina en esta disciplina.

“No dejes de soñar”: Diana Flores gana el premio a la Mujer del Año

La jugadora señaló que el reconocimiento también refleja el esfuerzo de otras mujeres que han abierto camino dentro del deporte. En entrevista con el medio Claro Sports, explicó que el galardón tiene un significado colectivo y no solo personal.

“Me siento honrada por el camino recorrido y por todo lo que muchas mujeres hicieron antes para que hoy podamos estar en estos espacios”, comentó.

Flores añadió que busca contribuir a que niñas y jóvenes encuentren más oportunidades para desarrollarse en el ámbito deportivo:

“No dejes de soñar, no dejes de prepararte y no dejes de luchar porque los sueños se hacen realidad. Mereces estar en estos espacios, ser vista y escuchada”. Diana Flores, deportista

Diana Flores, mujer del año estará en el camino hacia el Super Bowl LX

Además del premio, la mexicana formará parte del Flag Football Game, evento programado para el 7 de febrero en el Moscone Center de San Francisco, como parte de la semana previa al Super Bowl LX.

El encuentro es organizado por la NFL y YouTube y será transmitido de forma gratuita en línea. Reúne a deportistas, celebridades y exjugadores para promover esta modalidad del futbol americano.

Flores participará como capitana junto a figuras como el cantante J Balvin y los exmariscales de campo Cam Newton y Michael Vick.

Con esta aparición, la capitana tricolor suma presencia internacional y continúa posicionando al flag football mexicano en escenarios de alcance global.

