¿Qué es el norovirus y cómo se contagia? Brote pospone partido de hockey en Milano Cortina 2026

La infección por norovirus puede durar hasta tres días. Foto: Getty Images

El partido de hockey sobre hielo femenil entre las selecciones de Canadá y Finlandia, programado para este jueves 5 de febrero, en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, fue pospuesto debido a varios contagios de norovirus entre integrantes del equipo finlandés.

De acuerdo con la Clínica Mayo, esta infección es altamente contagiosa y puede provocar vómitos y diarrea graves, por lo que obligó a las autoridades deportivas a tomar la decisión de reprogramar el encuentro.

¿Cómo se propaga el norovirus?

El norovirus se transmite comúnmente a través de alimentos o agua contaminados durante su preparación, así como por el contacto con superficies contaminadas. También puede propagarse mediante el contacto cercano con personas infectadas.

Este tipo de infecciones se presentan con mayor frecuencia en espacios cerrados y concurridos como hospitales, asilos, guarderías, escuelas y, especialmente, cruceros, donde el riesgo aumenta por el consumo de agua contaminada y el manejo inadecuado de residuos, detalla la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas del norovirus suelen aparecer de forma repentina entre 12 y 48 horas después de la exposición inicial e incluyen:

Náuseas

Vómitos

Dolor o calambres estomacales

Diarrea líquida o blanda

Sensación de malestar general

Febrícula

Dolor muscular

Por lo general, los síntomas duran entre uno y tres días. Debido a que el virus no tiene un tratamiento específico, la atención médica se centra en aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación mediante la administración de líquidos con electrolitos, nutrientes y, en casos severos, fármacos.

Cabe señalar que, aunque los síntomas desaparezcan, las personas infectadas pueden seguir contagiando hasta por dos semanas.

¿Qué pasará con el partido de hockey entre Canadá y Finlandia?

El Comité Olímpico Internacional, el Comité Organizador de Milán Cortina 2026, la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo y las federaciones de Canadá y Finlandia informaron que el partido se celebrará el próximo 12 de febrero a las 7:30 horas, tiempo del centro de México.

