Arly Velásquez sufre fractura y se despide de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Arly Velásquez sufrió una fractura en la escápula. Foto: Getty images Europe

Arly Velásquez Peñaloza, representante de la delegación mexicana en ellos Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 quedó fuera de la competencia tras sufrir una caída que derivó en una fractura durante un entrenamiento previo a la prueba final de su programa.

La Jefatura de Misión de la Delegación Mexicana informó a través de un comunicado que el incidente ocurrió durante una sesión de entrenamiento antes de que el atleta pudiera disputar la prueba de Para Esquí Alpino, el Slalom Gigante Carrera 1 Varonil, con la que el deportista tenía previsto cerrar su participación en la justa paralímpica.

Arly Velásquez sufre fractura en la escápula izquierda

Tras la valoración médica, los especialistas determinaron que el atleta presentó una fractura en la escápula izquierda, lesión que obligó a inmovilizar el brazo afectado y cancelar su participación en la competencia.

De acuerdo con el equipo médico, se estima que la inmovilización y recuperación inicial será de aproximadamente 20 a 30 días, tiempo en el que el deportista deberá mantener reposo y seguimiento médico especializado.

La delegación informó que Arly Velásquez se encuentra estable y bajo seguimiento médico, acompañado por el equipo multidisciplinario que lo asiste en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

El personal médico continuará con la atención y monitoreo permanente, con el objetivo de garantizar su bienestar, recuperación y evolución clínica.

Reconocen esfuerzo de Arly Velásquez en Milano Cortina 2026

En el comunicado, la Jefatura de Misión destacó el esfuerzo, disciplina y compromiso con el que Arly Velásquez representó a México en esta competencia internacional.

Su presencia en los Juegos Paralímpicos de Invierno fue señalada como un reflejo del espíritu de perseverancia, fortaleza y determinación que caracteriza al movimiento paralímpico mexicano.

Asimismo, la delegación agradeció el respaldo y las muestras de apoyo de la afición mexicana, así como el seguimiento de los medios de comunicación que han cubierto la participación del atleta durante el evento.

Asimismo, se informó que la Jefatura de Misión continuará atenta a la evolución médica de Arly Velásquez y reiteró su agradecimiento por la comprensión, apoyo y solidaridad de la comunidad deportiva.

