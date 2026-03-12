América confirma operación exitosa de Luis Ángel Malagón; estará fuera entre 6 y 8 meses

GENERANDO AUDIO...

Luis Angel Malagon estará de 6 a 8 meses fuera. Foto: Getty Images

El Club América informó que el arquero Luis Ángel Malagón fue operado con éxito tras la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió esta semana, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas de 6 a 8 meses.

A través de un comunicado oficial, el club azulcrema confirmó que el procedimiento quirúrgico realizado este jueves resultó favorable y detalló el tiempo estimado de recuperación del guardameta.

“El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón fue un éxito. El tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre seis y ocho meses”, señaló la institución.

Con este diagnóstico, el portero comenzará formalmente su proceso de rehabilitación tras la lesión que sufrió durante el partido de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup ante el Philadelphia Union.

El arquero se había consolidado como una de las piezas clave del América en los últimos torneos y también aparecía como una de las opciones importantes en la portería de la Selección Mexicana de Fútbol rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, todo apuntaba a que sería el portero titular en dicho torneo.

La lesión ocurrió el pasado martes cuando el guardameta azulcrema tuvo que abandonar el terreno de juego tras resentirse en una acción dentro de su área. La imagen generó preocupación inmediata en el entorno del América, ya que el arquero se dejó caer sobre el césped y no pudo continuar en el encuentro.

Horas más tarde se confirmó el peor escenario, Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más complejas para un futbolista profesional debido al esfuerzo que exige el proceso de recuperación y rehabilitación.

Sin embargo, el periodo de recuperación anunciado por el club lo mantendrá fuera de actividad durante un largo periodo, lo que prácticamente lo descarta para la justa mundialista que se disputará del 11 de junio al 11 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuándo volvería Luis Ángel Malagón con América?

Si el proceso de rehabilitación avanza sin contratiempos, el escenario más optimista apunta a que Malagón podría regresar a las canchas hacia el mes de septiembre. No obstante, el propio América dejó claro que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del arquero durante su rehabilitación.

Para la recuperación de una ruptura del tendón de Aquiles se suele requerir cirugía, un periodo inicial de inmovilización y posteriormente un proceso intensivo de fisioterapia para recuperar fuerza, estabilidad y movilidad en la zona afectada.

En deportistas de alto rendimiento, el regreso a la competencia suele extenderse por varios meses debido a la exigencia física del futbol profesional, por lo que los tiempos reales de retorno dependen en gran medida del progreso del jugador durante su rehabilitación.

