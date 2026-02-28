Así fue la rutina de Olvera y Celaya que les dio la plata en la Copa del Mundo de Clavados; video

GENERANDO AUDIO...

Osmar sumó una medalla más a su lista. Foto: AFP

Los clavadistas Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya se vistieron de playa con una presea para México en la Copa del Mundo de Clavados que se celebra en Montreal, Canadá. Tras una intensa competencia en la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros, la dupla mexicana acumuló un total de 441.63 puntos, que les alcanzó para subir al podio detrás de la pareja de China, que obtuvo el oro con 461.37 unidades.

Video: Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya se coronan con medalla de plata

La rutina que les otorgó la medalla de plata a Osmar Olvera Ibarra y Juan Manuel Celaya Hernández destacó por su sincronización, control de altura y precisión en la entrada al agua durante la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros.

La dupla mexicana mantuvo buena estabilidad en el despegue, lo que les permitió ejecutar giros con firmeza y mantener una correcta alineación corporal en el aire. Uno de los puntos más valorados de su actuación fue la limpieza en las entradas al agua, reduciendo al mínimo las salpicaduras, un factor clave en la calificación de los jueces en esta disciplina.

A lo largo de las seis ejecuciones, los mexicanos mostraron sincronía y técnica, especialmente en su último salto, con 92.43 puntos, su mejor ejecución del día.

En la Copa del Mundo de Clavados en Montreal, México quedó a 8.55 puntos detrás de China en la medalla de plata por equipos, y el conjunto asiático estaba conformado por Jiuyuan Zheng, Renjie Zhao, Jiaxi Cui y Jia Chen.

Tras este logro, Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), felicitó a la dupla por su destacada actuación.

Más tarde, el propio exclavadista confirmó que México sí albergará los World Aquatics, luego de que previamente se anunciara una cancelación debido al contexto de violencia que enfrentó el estado tras la caída de “El Mencho”.

Además de la plata en sincronizados, otro resultado relevante para México fue el quinto lugar que consiguieron Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo en la plataforma sincronizada de 10 metros femenil, quedándose a pocos puntos de la presea de bronce en su respectivo evento.

