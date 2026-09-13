Jóvenes mexicanos conquistan 4 medallas y el subcampeonato de Matemáticas en Argentina

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La juventud mexicana se sigue desarrollando en matemáticas. Foto: Getty images

Cuatro jóvenes ganaron dos medallas de oro y dos de plata en la Olimpiada Iberoamericana Matemática de Argentina en este 2026, colocando a México en el segundo lugar.

La Olimpiada Matemática Iberoamericana se realiza en Buenos Aires del 6 al 13 de septiembre. Cuatro participantes por delegación compiten en dos pruebas y seis problemas para alcanzar un máximo de 42 puntos, de acuerdo con su página oficial.

La delegación mexicana estuvo compuesta por: Takumi Higashida, Javier Caram, Iker Torres y Juan Luis Manríquez, con Emiliano Fernández como jefe de delegación y Emilio Toscano como tutor.

En conjunto, la delegación obtuvo cuatro medallas, dos de oro y dos de plata, con lo cual, colocaron a México como segundo lugar de la Olimpiada Matemática Iberoamericana 2026 de Argentina, con 117 puntos.

España quedó en el tercer lugar, con 112 puntos, mientras que Brasil quedó en primer lugar, con 123, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación.

Medallero mexicano

Takumi Higashida Martínez: oro

Javier Caram Quirós: oro

Iker Torres Terrazas: plata

Juan Luis Manríquez Sequera: plata

En la justa participaron 21 países y 83 concursantes, quienes resolvieron seis problemas inéditos.

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