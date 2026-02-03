Atlético de Madrid ficha al mexicano Obed Vargas; firma contrato hasta 2030

GENERANDO AUDIO...

Obed Vargas es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Foto: AFP

El Atlético de Madrid hizo oficial el fichaje del mediocampista mexicano Obed Vargas, quien llega procedente del Seattle Sounders FC de la Major League Soccer (MLS) y firmó un contrato que lo vincula con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030.

Obed Vargas nació el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska, y cuenta con nacionalidad estadounidense y mexicana. A nivel internacional ha representado a México, selección con la que debutó en la categoría absoluta, lo que lo coloca como uno de los talentos más interesantes del panorama futbolístico de la región.

El acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Seattle Sounders se cerró durante el mercado invernal, permitiendo al club español adelantarse a otros interesados en el jugador. Aunque no se han revelado cifras oficiales, la operación representa una de las transferencias más relevantes de un futbolista joven de la MLS hacia LaLiga en los últimos años.

“Nuestro club y el Seattle Sounders han llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista mexicano, que vestirá la rojiblanca lo que resta de temporada y cuatro campañas más”, señaló la entidad colchonera en un comunicado.

Vargas se formó en las fuerzas básicas del Seattle Sounders, uno de los clubes más competitivos y estructurados del fútbol estadounidense. Tras pasar por el Tacoma Defiance, filial del equipo, debutó con el primer equipo en 2021 cuando aún era menor de edad, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la historia de la liga.

Desde entonces, el mediocampista se ganó un lugar importante dentro del plantel, su crecimiento fue constante, destacando por su inteligencia táctica, capacidad de recuperación, buen manejo del balón y lectura de juego, cualidades que lo llevaron a sumar una importante cantidad de minutos tanto en la MLS como en torneos internacionales.

Durante su etapa con Seattle, Vargas disputó 158 partidos oficiales entre todas las competiciones, participando en torneos como la CONCACAF Champions Cup y la Leagues Cup, además de ser parte de planteles que levantaron títulos y compitieron a nivel continental. Su regularidad y madurez futbolística lo colocaron rápidamente en el radar de clubes europeos.

En lo deportivo, Obed Vargas es un mediocampista versátil, capaz de desempeñarse como pivote defensivo o interior, con equilibrio entre labores de recuperación y salida de balón. Su perfil encaja en la idea de juego del técnico Diego Pablo Simeone, quien históricamente ha apostado por futbolistas intensos, disciplinados y con capacidad para adaptarse a distintos roles tácticos.

