¡Anótalo! Calendario de la Fórmula 1 2026: fechas oficiales y cuándo será el GP de México

La Fórmula 1 se prepara para vivir una de las temporadas más importantes de su historia en 2026, un año marcado por profundos cambios técnicos, la llegada de nuevas escuderías y una parrilla renovada que promete una competencia intensa de principio a fin.

Con 24 carreras confirmadas, el campeonato arrancará en marzo y concluirá en diciembre, con México nuevamente como una de las paradas clave del calendario.

¿Cuándo comienza la temporada de Fórmula 1 2026?

La temporada 2026 de la F1 comenzará del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Melbourne. A partir de ahí, el campeonato recorrerá cinco continentes hasta cerrar del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

Este calendario marca el inicio de una nueva era para la categoría, con nuevas regulaciones aerodinámicas y de unidades de potencia, además del ingreso de fabricantes como Audi y Cadillac.

El Gran Premio de la Ciudad de México está programado para celebrarse del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La carrera mexicana se mantiene como una de las más esperadas del calendario gracias a su ambiente, asistencia récord y relevancia deportiva, al ubicarse en la recta final del campeonato.

Además, el evento cobra especial importancia por el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1, lo que anticipa un fin de semana histórico para la afición nacional.

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Una de las noticias más destacadas de la temporada 2026 es el regreso de Checo Pérez a la parrilla, luego de no competir en 2025. El piloto mexicano volverá a la máxima categoría como integrante del Cadillac F1 Team, la nueva escudería estadounidense respaldada por General Motors.

Checo compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas, formando una dupla de amplia experiencia, su regreso se dará desde la primera carrera del año, en Australia, y el GP de México marcará su reencuentro con la afición mexicana en casa.

Calendario completo de la Fórmula 1 2026

6–8 marzo | Australia – Melbourne



13–15 marzo | China – Shanghái



27–29 marzo | Japón – Suzuka



10–12 abril | Bahréin – Sakhir



17–19 abril | Arabia Saudita – Jeddah



1–3 mayo | Miami – Estados Unidos



22–24 mayo | Canadá – Montreal



5–7 junio | Mónaco – Mónaco



12–14 junio | España – Barcelona



26–28 junio | Austria – Spielberg



3–5 julio | Gran Bretaña – Silverstone



17–19 julio | Bélgica – Spa-Francorchamps



24–26 julio | Hungría – Budapest



21–23 agosto | Países Bajos – Zandvoort



4–6 septiembre | Italia – Monza



11–13 septiembre | España – Madrid (nuevo circuito)



24–26 septiembre | Azerbaiyán – Bakú



9–11 octubre | Singapur – Singapur



23–25 octubre | Estados Unidos – Austin



30 octubre–1 noviembre | México – Ciudad de México



6–8 noviembre | Brasil – São Paulo



19–21 noviembre | Las Vegas – Estados Unidos



27–29 noviembre | Qatar – Lusail



4–6 diciembre | Abu Dhabi – Abu Dhabi

Pilotos y escuderías confirmados para 2026

Estas son las alineaciones oficiales para la temporada 2026:

Red Bull Racing

Max Verstappen



Isack Hadjar

Ferrari

Charles Leclerc



Lewis Hamilton

Mercedes-AMG

George Russell



Andrea Kimi Antonelli

McLaren

Lando Norris



Oscar Piastri

Aston Martin

Fernando Alonso



Lance Stroll

Williams

Alex Albon



Carlos Sainz

Alpine

Pierre Gasly



Franco Colapinto

Haas

Esteban Ocon



Oliver Bearman

Audi F1 Team

Nico Hülkenberg



Gabriel Bortoleto

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson



Arvid Lindblad

Cadillac F1 Team

Sergio “Checo” Pérez



Valtteri Bottas

Una temporada histórica

La Fórmula 1 2026 se perfila como una de las campañas más atractivas de los últimos años: nuevas reglas, equipos debutantes, campeones mundiales en distintas escuderías y el esperado regreso de Checo Pérez, que convertirá al GP de México en uno de los eventos más especiales del calendario.

