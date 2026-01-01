¡Anótalo! Calendario de la Fórmula 1 2026: fechas oficiales y cuándo será el GP de México
La Fórmula 1 se prepara para vivir una de las temporadas más importantes de su historia en 2026, un año marcado por profundos cambios técnicos, la llegada de nuevas escuderías y una parrilla renovada que promete una competencia intensa de principio a fin.
Con 24 carreras confirmadas, el campeonato arrancará en marzo y concluirá en diciembre, con México nuevamente como una de las paradas clave del calendario.
¿Cuándo comienza la temporada de Fórmula 1 2026?
La temporada 2026 de la F1 comenzará del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Melbourne. A partir de ahí, el campeonato recorrerá cinco continentes hasta cerrar del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.
Este calendario marca el inicio de una nueva era para la categoría, con nuevas regulaciones aerodinámicas y de unidades de potencia, además del ingreso de fabricantes como Audi y Cadillac.
¿Cuándo será el Gran Premio de México 2026?
El Gran Premio de la Ciudad de México está programado para celebrarse del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La carrera mexicana se mantiene como una de las más esperadas del calendario gracias a su ambiente, asistencia récord y relevancia deportiva, al ubicarse en la recta final del campeonato.
Además, el evento cobra especial importancia por el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1, lo que anticipa un fin de semana histórico para la afición nacional.
El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1
Una de las noticias más destacadas de la temporada 2026 es el regreso de Checo Pérez a la parrilla, luego de no competir en 2025. El piloto mexicano volverá a la máxima categoría como integrante del Cadillac F1 Team, la nueva escudería estadounidense respaldada por General Motors.
Checo compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas, formando una dupla de amplia experiencia, su regreso se dará desde la primera carrera del año, en Australia, y el GP de México marcará su reencuentro con la afición mexicana en casa.
Calendario completo de la Fórmula 1 2026
- 6–8 marzo | Australia – Melbourne
- 13–15 marzo | China – Shanghái
- 27–29 marzo | Japón – Suzuka
- 10–12 abril | Bahréin – Sakhir
- 17–19 abril | Arabia Saudita – Jeddah
- 1–3 mayo | Miami – Estados Unidos
- 22–24 mayo | Canadá – Montreal
- 5–7 junio | Mónaco – Mónaco
- 12–14 junio | España – Barcelona
- 26–28 junio | Austria – Spielberg
- 3–5 julio | Gran Bretaña – Silverstone
- 17–19 julio | Bélgica – Spa-Francorchamps
- 24–26 julio | Hungría – Budapest
- 21–23 agosto | Países Bajos – Zandvoort
- 4–6 septiembre | Italia – Monza
- 11–13 septiembre | España – Madrid (nuevo circuito)
- 24–26 septiembre | Azerbaiyán – Bakú
- 9–11 octubre | Singapur – Singapur
- 23–25 octubre | Estados Unidos – Austin
- 30 octubre–1 noviembre | México – Ciudad de México
- 6–8 noviembre | Brasil – São Paulo
- 19–21 noviembre | Las Vegas – Estados Unidos
- 27–29 noviembre | Qatar – Lusail
- 4–6 diciembre | Abu Dhabi – Abu Dhabi
Pilotos y escuderías confirmados para 2026
Estas son las alineaciones oficiales para la temporada 2026:
Red Bull Racing
- Max Verstappen
- Isack Hadjar
Ferrari
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
Mercedes-AMG
- George Russell
- Andrea Kimi Antonelli
McLaren
- Lando Norris
- Oscar Piastri
Aston Martin
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
Williams
- Alex Albon
- Carlos Sainz
Alpine
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
Haas
- Esteban Ocon
- Oliver Bearman
Audi F1 Team
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto
Visa Cash App Racing Bulls
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
Cadillac F1 Team
- Sergio “Checo” Pérez
- Valtteri Bottas
Una temporada histórica
La Fórmula 1 2026 se perfila como una de las campañas más atractivas de los últimos años: nuevas reglas, equipos debutantes, campeones mundiales en distintas escuderías y el esperado regreso de Checo Pérez, que convertirá al GP de México en uno de los eventos más especiales del calendario.
