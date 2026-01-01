GENERANDO AUDIO...

El excampeón mundial de boxeo Anthony Joshua fue dado de alta este miércoles 1 de enero de 2026 por la tarde de un hospital en Lagos, Nigeria, luego de recuperarse de las lesiones leves que sufrió en un accidente automovilístico que cobró la vida de dos de sus acompañantes y amigos cercanos, la información fue confirmada por The Telegraph Nigeria.

El incidente ocurrió el 29 de diciembre de 2025 en la transitada autopista Lagos-Ibadan, en el estado de Ogun, cuando el vehículo SUV en el que viajaba Joshua chocó contra un camión estacionado al costado de la carretera. Las primeras investigaciones sugieren que el coche se desplazaba a alta velocidad y sufrió un reventón de neumático antes de perder el control y colisionar.

Joshua, de 36 años, fue trasladado inmediatamente tras el choque al Lagoon Hospital en Lagos, donde recibía atención médica por las contusiones menores y estaba bajo observación.

En un comunicado conjunto, los gobiernos de Lagos y Ogun señalaron que Joshua fue declarado “clínicamente apto” para continuar su recuperación en casa y fue dado de alta después de que los médicos evaluaran su condición.

A pesar de estar físicamente bien, fuentes oficiales describieron al boxeador como “con el corazón pesado y lleno de emociones” debido a la tragedia que rodeó el accidente. Las dos víctimas han sido identificadas como Lateef Ayodele, entrenador personal de Joshua, y Sina Ghami, su entrenador de fuerza y acondicionamiento físico, quienes murieron en el lugar del siniestro.

Tras salir del hospital, Joshua y su madre visitaron un velatorio en Lagos para rendir homenaje a sus amigos antes de que sus restos fueran preparados para repatriación. En sus redes sociales, varios colegas y figuras del deporte han expresado sus condolencias por las vidas perdidas y el difícil momento que está viviendo el púgil.

El accidente ha atraído la atención pública hacia la seguridad vial en Nigeria, un país donde las autoridades reportaron más de 5 mil 400 muertes en accidentes carreteros durante 2024, un récord que ha generado preocupaciones continuas entre especialistas en infraestructura y seguridad.

Chofer de Anthony Joshua es detenido

Además de la dramática recuperación de Anthony Joshua, las autoridades nigerianas han tomado acciones en torno al conductor del vehículo en el que viajaba.

La policía de Ogun confirmó que el chofer del SUV, hombre que conducía el Lexus cuando se produjo el accidente en la autopista Lagos-Ibada, fue detenido y puesto bajo custodia para ser interrogado como parte de la investigación del siniestro. La detención fue informada por el portavoz de la Policía Estatal, quien indicó que el conductor está siendo investigado mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias exactas del choque.

Aunque inicialmente también fue atendido en un hospital tras el choque, el conductor fue posteriormente liberado del centro médico y está cooperando con los investigadores, dando su versión de los hechos ante la policía nigeriana.

Las autoridades han señalado que el chofer podría enfrentar cargos por conducción imprudente y otros delitos relacionados, dependiendo de los resultados de la investigación en curso, que incluye determinar si el exceso de velocidad o maniobras indebidas contribuyeron al accidente que costó la vida a dos de los acompañantes de Joshua.

Joshua, quien recientemente venció a Jake Paul en Miami el 19 de diciembre de 2025, había viajado al país africano, donde tiene raíces familiares y conexiones personales profundas. Aún está por verse cómo este trágico evento afectará sus planes deportivos y su calendario de peleas en el futuro.

