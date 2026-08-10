¡Campeones! México doblega a Estados Unidos en el Azteca y conquista el Premundial sub 20 de Concacaf

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México se corona en el Premundial sub 20 en el Azteca | Claro Sports

México se proclamó campeón del Premundial sub 20 de la Concacaf tras vencer 2-0 a Estados Unidos en el Estadio Azteca y alcanzar su título número 15 en la categoría. Cristóbal Alfaro fue la figura de la final al marcar los dos goles del Tricolor, primero al minuto 28 tras una jugada a balón parado y después al 69 al aprovechar un error del portero estadounidense. El encuentro también quedó condicionado por la expulsión de Chris Applewhite antes del descanso, situación que permitió al equipo dirigido por Álex Diego controlar con mayor comodidad la segunda mitad y cerrar el torneo con una nueva coronación regional.

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