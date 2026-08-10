Así fue captado Lionel Messi durante la despedida de su padre 

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Lionel Messi en el cementerio El Prado Foto: Reuters

Lionel Messi fue captado el domingo 9 de agosto en Argentina, a donde viajó para despedir a su padre, Jorge Horacio Messi, tras su fallecimiento a los 68 años.

El astro argentino dejó la concentración de su equipo, el Inter de Miami, para acompañar a su familia, por lo que fue fotografiado durante la ceremonia fúnebre en el cementerio El Prado.

Messi se despide de su padre en Argentina

Fue este 9 de agosto que Messi fue captado caminando por los senderos del cementerio El Prado, en Rosario, donde se le vio con la cabeza hacia el suelo, las manos dentro de los bolsillos y un semblante serio.

La ceremonia se llevó a cabo de manera privada, por lo que el acceso estuvo restringido para los familiares, así como amigos o personas allegadas a la familia Messi.

También se dio a conocer que las autoridades desplegaron un operativo de seguridad con el objetivo de evitar el ingreso de personas ajenas al encuentro.

Por otra parte, se sabe que se solicitó a los medios de comunicación que se encontraban en la zona que no utilizaran drones durante la cobertura. La medida fue comunicada por la División Operaciones Policiales U.R.II Rosario para impedir que las imágenes aéreas afectaran la privacidad de los familiares y allegados.

Lionel Messi acompañado por Antonela Roccuzzo

Lionel Messi llegó a Argentina para la ceremonia de su padre, acompañado de Antonela Roccuzzo, así como de otros miembros de su familia.

Medios de comunicación, así como agencias informativas como Reuters, lograron captar a Antonela mientras recibía un abrazo de personas cercanas a la familia del astro argentino.

Antonela Roccuzzo, pareja de Messi Foto: Reuters

Se sabe, a través de Claro Sports, que Lionel Messi abandonó el cementerio por un acceso diferente al utilizado por los medios de comunicación que permanecían en la entrada principal.

Por su parte, Rodrigo Messi, hermano de Lionel, fue uno de los integrantes de la familia que salió por la entrada principal del cementerio después de que terminó la ceremonia.

Cabe señalar que el avión de Leo Messi regresó a Miami sin el astro argentino, por lo que se desconoce cuándo regresará a su equipo en la MLS.

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