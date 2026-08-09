Luto en la lucha libre mexicana: muere la exluchadora Diana La Cazadora

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Murió exluchadora Diana La Cazadora. Foto: Cuartoscuro.

En las últimas horas, medios locales, usuarios y familiares reportan en redes sociales que murió la exluchadora Diana La Cazadora a los 48 años de edad. Por esta razón, personalidades de la lucha libre mexicana han mostrado sus condolencias.

Murió la exluchadora Diana La Cazadora

De acuerdo con reportes, fueron familiares de la exluchadora Diana La Cazadora los que confirmaron su muerte este fin de semana en redes sociales.

Según información proporcionada por la familia de la exluchadora, falleció a los 48 años de edad luego de enfrentar durante semanas una infección pulmonar.

Aunque fue sometida a una operación, el estado de salud de Diana La Cazadora se complicó y murió.

La lucha libre mexicana está de luto

Tras darse a conocer la noticia sobre la muerte de la exluchadora Diana La Cazadora, en redes sociales, aficionados y luchadores han compartido mensajes con condolencias a sus familiares, recordando momentos que pasaron junto a ella o resaltando su profesionalismo arriba del ring.

Por ejemplo, el Hijo del Santo lamentó su fallecimiento y destacó su carrera en la lucha libre.

“Lamento la partida de este plano de Diana La Cazadora, luchadora tamaulipeca que durante casi tres décadas dejó su entrega, carácter y pasión sobre el ring, ha fallecido. Una mujer que formó parte de una generación de la lucha libre femenil en México. Nuestro respeto y cariño para su familia, compañeros y aficionados. Descanse en paz, Diana La Cazadora”, publicó en sus redes sociales oficiales.

Diana La Cazadora debutó como luchadora a finales de los años 90, siendo en los 2000 el momento más importante de su carrera, cruzando por empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en su rama femenil.

También se destacó en los medios al trabajar como reportera de televisión en Monterrey, Nuevo León.

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