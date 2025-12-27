Canelo Álvarez sorprende a su hija con un auto que vale casi 2 millones de pesos

GENERANDO AUDIO...

Canelo Álvarez sorprende a su hija con un auto. Foto: Getty

El pugilista Saúl “Canelo” Álvarez sorprendió a su hija con un auto de lujo de la marca Mercedes, el cual tiene un costo de casi 2 millones de pesos mexicanos. Este elegante obsequio fue como parte de los festejos de Navidad en la familia del tapatío.

El modelo del vehículo es un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. De acuerdo con el sitio web oficial de la marca automotriz, el coche tiene un valor original de 102 mil 100 dólares. Haciendo la conversión con el billete estadounidense de este viernes, el dólar se cotizó en 17.92 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De tal manera que el costo en México para hoy 26 de diciembre de 2025 es de un millón 829 mil 632 pesos.

Canelo Álvarez regala un Mercedes a su hija

Canelo Álvarez sorprendió a su hija con un auto de la firma alemana. Emily Cinnamon, quien luego de la efervescente emoción, decidió compartir su obsequio en sus Historias de Instagram, situación que luego fue replicada por usuarios en redes sociales. La joven puso una fotografía de su nuevo auto junto con los emojis de un regalo, un árbol de navidad, un Santa Claus y un corazón.

El vehículo, por lo que se alcanzó a percibir, podría ser negro o de tono “grafito gris metálico”, que forma parte de las opciones de color que maneja Mercedes en dicho vehículo. Como parte de sus características, el vehículo va de cero a 60 millas por hora en tan solo 4.8 segundos, y contaría con un motor turbo en línea 6 3.0L con asistencia híbrida.

Lo que se desconoce del gran obsequio del Canelo Álvarez a su hija, es que lo entregó en Estados Unidos, donde tiene residencia, o si lo hizo en su natal Guadalajara, Jalisco.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento