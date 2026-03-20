Cristiano Ronaldo no jugará el México vs Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca

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Cristiano Ronaldo está lesionado desde finales de febrero. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo no jugará ante la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo debido a la lesión de tobillo que sufrió a fines de febrero.

Esto fue dado a conocer este viernes cuando la selección de Portugal compartió su lista de jugadores convocados para medirse ante sus similares de México y Estados Unidos, en la que es la última ventana de partidos internacionales de cara al arranque del Mundial 2026.

¿Qué se sabe de la lesión de Cristiano Ronaldo?

Cabe recordar que la participación de CR7 para el amistoso contra el Tricolor era uno de los atractivos principales para la reinauguración del Estadio Azteca.

Sin embargo, tras confirmarse su ausencia para el amistoso entre ambas selecciones en la próxima fecha FIFA, comienza a especularse la gravedad de su lesión y su disponibilidad, previo a la Copa del Mundo.

El director técnico de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró el viernes que la participación de Ronaldo en el Mundial de Norteamérica “no está en riesgo“.

Cristiano Ronaldo, cinco veces galardonado Balón de Oro, sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.

“Es una ligera lesión” y el jugador de 41 años podría estar recuperado en una o dos semanas”, declaró en rueda de prensa Martínez.

“Todo lo que ha hecho físicamente Cristiano esta temporada demuestra que vive un excelente momento y que no hay problemas físicos“, añadió el seleccionador de Portugal.

“En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos“, aseguró el español.

¿Qué jugadores conforman la lista de la Selección de Portugal?

Porteros:

Diogo Costa (Oporto)

José Sa (Wolverhampto)

Rui Silva (Sporting de Portugal)

Defensas:

Matheus Nunes (Manchester City)

Diogo Dalot (Manchester United)

Joao Cancelo (FC Barcelona)

Nuno Mendes (Paris SG)

Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal)

Renato Veiga (Villarreal)

Antonio Silva (Benfica)

Tomas Araujo (Benfica)

Centrocampistas:

Ruben Neves (Al-Hilal)

Samu Costa (Mallorca)

Mateus Fernandes (West Ham)

Joao Neves (Paris Saint-Germain)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Rodrigo Mora (Oporto)

Delanteros:

Ricardo Horta (Braga)

Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal)

Joao Felix (Al Nassr)

Francisco Trincao (Sporting de Portugal)

Francisco Conceiçao (Juventus Turin)

Rafael Leao (AC Milan)

Pedro Neto (Chelsea)

Gonçalo Guedes (Real Sociedad

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain)

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