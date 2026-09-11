Coche de F2 se estrella e incendia en el nuevo circuito de Madrid: impactante video

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Circuito del Gran premio de Madrid Foto: AFP

El piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un fuerte accidente en el nuevo circuito urbano del Gran Premio de Madrid, donde su monoplaza terminó envuelto en llamas después de impactarse contra las barreras.

El integrante de ART Grand Prix perdió el control cuando circulaba por la curva 19, provocando un fuerte choque contra el muro durante la carrera.

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💥Tasanapol Inthraphuvasak se va al muro en los Libres de F2



Empezamos bien…#SpanishGP 🇪🇸pic.twitter.com/G4DzWI1Dzj — Nachez (@Nachez98) September 11, 2026

En los videos del momento se puede observar cómo el vehículo golpea contra las barreras en un par de ocasiones hasta que, tras el último impacto, comienza a incendiarse rápidamente.

A pesar de las fuertes imágenes y de las llamas que comenzaron a cubrir el monoplaza, el piloto logró salir del vehículo sin ayuda y alejarse del lugar por su propio pie.

El accidente provocó bandera roja en la pista y una interrupción de 24 minutos, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar y apagar las llamas del vehículo.

Por su parte, se ha mencionado que Tasanapol Inthraphuvasak se encuentra bien y no requirió atención médica después del fuerte percance.

¿Cómo es el circuito Madring?

El circuito donde ocurrió el accidente será el encargado de albergar el Gran Premio de Madrid y busca integrar el automovilismo con espacios urbanos de gran afluencia.

Este circuito, según las especificaciones de la página oficial, cuenta con la curva peraltada más larga, una de sus principales características y que busca convertirse en un reto para los pilotos que compiten en el trazado.

La pista se encuentra conectada directamente con la urbe y cuenta con opciones de transporte como metro, tren y autobuses para facilitar la llegada de los aficionados.

Asimismo, se dio a conocer que el nuevo circuito de Madrid incluye competencias de F1, F2 y F3, por lo que diferentes categorías del automovilismo tendrán actividad en este nuevo trazado urbano.

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