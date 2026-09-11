México queda fuera del Mundial Femenil Sub-20 tras perder contra Argentina

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La Selección Mexicana pierde y es eliminada del Mundial Foto: Mi selección

La selección mexicana femenil Sub-20 está fuera del Mundial sub 20 tras de perder su encuentro en la tercera jornada de la fase de grupos en contra del cuadro de Argentina.

El cuadro azteca necesitaba ganar para seguir teniendo opciones de avanzar de fase tras solo sumar un punto, pero terminó perdiendo con un marcador de 3-2.

#Sub20 | Final del partido.



Finaliza nuestra participación en el Mundial U20. pic.twitter.com/pDnfQMC8Sc — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 11, 2026

México eliminado del mundial

La escuadra tricolor llegó a estar arriba del marcador durante el encuentro e incluso llegó a estar cerca de sentenciar el encuentro 3 a 1, aunque en los minutos finales terminó siendo derrotada.

Fue el cuadro albiceleste el que abrió el marcador al minuto 29, cuando Annika Paz realizó un remate con la cabeza a pase de Camila Ocho.

Pero el conjunto azteca no bajaría los brazos y encontraría el empate al minuto 36 con una jugada de Deiry Ramírez, quien encontró el espacio en los límites del área para sacar un tiro que colgó en el ángulo.

Este hecho llevó a las mexicanas a vivir sus mejores minutos, los cuales dieron resultado al minuto 42, después de que Alice Soto se lanzara de chilena en un remate que terminó siendo una asistencia.

Deiry Ramírez apareció en el área y remató para dar la remontada momentánea y también firmar su doblete en el partido.

Ya en la segunda mitad, el conjunto azteca se quedó cerca del que pudo ser el gol definitivo cuando Deiry anotó tras aprovechar una desatención de la guardameta argentina, pero la anotación terminó por anularse al haber una mano en la jugada.

Poco a poco, el conjunto argentino comenzó a ir al frente y fue al 78 que consiguieron el empate que ponía a la selección mexicana en una situación complicada. Un tiro libre que quedó de rebote en el área fue rematado por Alma Velasco para el empate 2 a 2.

Pese a los esfuerzos de las mexicanas, fue el conjunto sudamericano quien concretó la remontada al 91, culminando así la eliminación de la selección nacional.

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