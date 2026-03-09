Final de infarto en el Maratón de Los Ángeles 2026: Nathan Martin gana por 0.01 segundos tras épica remontada; video

GENERANDO AUDIO...

Remontada épica en el Maratón de Los Ángeles 2026. Foto: Getty Images

El Maratón de Los Ángeles 2026 dejó una de las llegadas más dramáticas que se recuerden en el atletismo de fondo este domingo, cuando el estadounidense Nathan Martin protagonizó una remontada espectacular en los últimos metros para superar al keniano Michael Kimani Kamau, en una definición que se resolvió por apenas 0.01 segundos, la más cerrada en la historia del evento.

La carrera, que celebró su edición número 41, reunió a cerca de 27 mil corredores y recorrió los 42.195 kilómetros tradicionales del maratón, desde el estadio Dodger Stadium hasta la zona de Century City, en Los Ángeles.

Durante gran parte de la competencia, el líder fue Kamau, quien mantuvo el control del pelotón en los kilómetros finales y parecía encaminado a la victoria; sin embargo, Martin comenzó a recortar distancia en la recta final tras lanzar un fuerte ataque cuando faltaban pocos kilómetros para el final.

Historia pura en el Maratón de Los Ángeles 2026

El estadounidense, de 36 años, logró acercarse rápidamente y, con el público alentando a lo largo del último tramo, se lanzó en un sprint final para alcanzar al keniano justo antes de la meta.

Ambos atletas cruzaron prácticamente al mismo tiempo tras más de dos horas de carrera, pero el cronometraje oficial marcó una diferencia mínima, Martin registró un tiempo de 2:11:16.50, apenas una centésima por delante de Kamau, lo que convirtió la prueba en la llegada más cerrada en las más de cuatro décadas de historia del maratón angelino.

El momento fue tan dramático que Kamau, al intentar resistir el ataque final de su rival, extendió los brazos hacia la línea de meta y terminó cayendo al suelo inmediatamente después de cruzarla. Personal médico acudió rápidamente para atender al corredor keniano, quien había realizado un enorme esfuerzo en los últimos metros.

Tras la carrera, Martin explicó que su estrategia fue presionar en el tramo final cuando vio que todavía tenía posibilidades de alcanzar al líder. “En cualquier carrera solo quiero dar el 100%. Vi una oportunidad al final y decidí empujar con todo”, comentó el atleta estadounidense después de su victoria.

El triunfo de Martin también tiene un significado especial para el atletismo estadounidense, con su victoria, se convirtió en el segundo corredor de Estados Unidos en ganar consecutivamente el Maratón de Los Ángeles, luego de que Matthew Richtman se impusiera en la edición de 2025.

Además de su carrera como atleta, Martin también trabaja como entrenador de cross country en una escuela secundaria en Michigan y ha sido reconocido previamente por registrar una de las mejores marcas en maratón para un corredor afroestadounidense nacido en Estados Unidos.

En la rama femenil, la victoria fue para la keniana Priscah Cherono, quien dominó la competencia desde los primeros kilómetros y cruzó la meta con un tiempo cercano a 2:25 horas, consolidando una actuación contundente.

