¿Cómo debe filmarse a las atletas? UER publica guía para evitar su sexualización; usuarios debaten en redes

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UER busca reducir la sexualización en el deporte. Foto: AFP | Getty images

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la Federación Europea de Atletismo publicaron “Raising the Bar”, una guía de 23 páginas que busca promover una cobertura más respetuosa del atletismo femenino y evitar la sexualización de las deportistas durante las transmisiones, lo que ha provocado reacciones en las redes sociales.

El documento ofrece recomendaciones para camarógrafos, directores, comentaristas y equipos de producción, con el objetivo de que las imágenes destaquen la técnica, el esfuerzo y el rendimiento deportivo, en lugar de enfocarse en partes del cuerpo o utilizar ángulos considerados invasivos.

La guía propone cambiar la forma de filmar a las atletas

De acuerdo con el documento, la intención no es limitar la creatividad de las transmisiones, sino demostrar que es posible captar la emoción y la destreza de las competencias sin recurrir a tomas que puedan resultar sexualizadas.

La guía fue elaborada con el apoyo de las atletas olímpicas Holly Bradshaw, Ivana Španović y Blanka Vlašić, quienes compartieron sus experiencias sobre la incomodidad que representa competir bajo la posibilidad de que ciertas imágenes de sus cuerpos sean difundidas fuera del contexto deportivo.

El informe analiza disciplinas como el salto de altura, salto con pértiga, saltos horizontales y las carreras, y concluye que los ángulos que mejor muestran la técnica suelen ser los mismos que preservan la dignidad de las deportistas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar primeros planos desde atrás cuando las atletas se preparan para competir

cuando las atletas se preparan para competir No utilizar ángulos bajos en pruebas como salto de altura o salto con pértiga, ya que pueden generar imágenes comprometedoras

en pruebas como salto de altura o salto con pértiga, ya que pueden generar imágenes comprometedoras Priorizar tomas laterales o abiertas que permitan seguir la acción deportiva

que permitan seguir la acción deportiva Limitar el uso de repeticiones en cámara lenta cuando no tengan una justificación técnica o narrativa

cuando no tengan una justificación técnica o narrativa Evitar barridos corporales que no aporten información sobre la ejecución deportiva

También buscan cambiar la narrativa de las transmisiones

Las directrices señalan que la responsabilidad no recae únicamente en los operadores de cámara.

El documento exhorta a comentaristas y editores a centrar su cobertura en las estadísticas, preparación, logros y desempeño de las atletas, evitando referencias a su apariencia física, vestimenta o vida personal que puedan desviar la atención de sus resultados deportivos.

El director ejecutivo de EBU Sport, Glen Killane, señaló que la sexualización mediante determinadas decisiones de cámara y edición continúa siendo una preocupación en las transmisiones deportivas.

“La sexualización de las atletas a través de ángulos de cámara selectivos y decisiones de edición sigue siendo una gran preocupación en el ámbito deportivo. Estas decisiones moldean de manera errónea la percepción del público al desviar la atención de sus increíbles logros y habilidades técnicas”.

La organización aclaró que “Raising the Bar” no constituye una lista de restricciones ni contempla sanciones para quienes no sigan las recomendaciones. Su propósito es impulsar una autorregulación y fomentar un cambio de cultura dentro de la industria audiovisual.

Inconformes se manifiestan en redes sociales

Las nuevas recomendaciones fueron publicadas en junio, aunque comenzaron a generar debate en redes sociales esta semana, donde recibieron tanto críticas como burlas.

There is a force in this world which works to utterly destroy every last semblance of vitality and beauty available to us https://t.co/ULJAbKQ0VP — Gildhelm (@gwyrain) July 14, 2026

Algunos de los comentarios que han destacado en redes sociales son:

Con todo el respeto, ¿por qué no simplemente darles shorts más largos a las atletas femeninas?

Básicamente has destruido cualquier interés en los deportes femeninos

La audiencia del voleibol va a bajar un 90%

Volleyball viewership is gonna go down by 90% https://t.co/QM6fB5TyQT — kira 👾 (@kirawontmiss) July 14, 2026

Aunque también hay quienes están a favor de tomar en cuenta las medidas señaladas en “Raising the Bar”.

With all due respect why not just give female athletes longer shorts https://t.co/ogGk4C8EbL — Solèy has Donuts for Eyes (@donutsforeyes) July 14, 2026

El tema cobró relevancia durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando el director ejecutivo de Olympic Broadcasting Services (OBS), Yiannis Exarchos, pidió a los equipos de producción filmar de la misma manera a atletas femeninos y masculinos para evitar que el sexismo y los estereotipos de género influyeran en la cobertura televisiva.

Con “Raising the Bar”, la UER busca ofrecer un estándar de producción que permita a las cadenas de televisión centrar la atención en el desempeño deportivo de las atletas y no en la exposición de sus cuerpos.

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