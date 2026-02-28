Conflicto en Medio Oriente impacta a la Fórmula 1: suspenden test en Bahréin

GENERANDO AUDIO...

La F1 en medio de tensión política y ataques. Foto: Cortesía

La Fórmula 1 ya fue afectada por el conflicto que explotó en Medio Oriente, luego de que Pirelli, marca fabricante de neumáticos cancelara una serie de ensayos programados en el Circuito Internacional de Bahréin.

¿Por qué Pirelli canceló las pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin?

El fabricante italiano, proveedor exclusivo de la máxima categoría, detalló a medios locales, que los recientes ataques militares en la región y la respuesta iraní elevaron el nivel de riesgo, lo que obligó a suspender las dos pruebas de neumáticos de lluvia en Sakhir junto a Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y McLaren Formula 1 Team que se tenían programadas.

Las pruebas estaban enfocadas en el desarrollo de los compuestos Intermedios y Full Wet de cara a la temporada 2026

Para simular condiciones reales de lluvia, el circuito iba a ser inundado artificialmente, permitiendo evaluar el rendimiento y degradación de los neumáticos en pista mojada bajo parámetros controlados. Los equipos rodarían con monoplazas de la temporada anterior, adaptados a las nuevas regulaciones técnicas.

Pirelli confirmó que la decisión se tomó “por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional”, subrayando que la protección de su personal es la prioridad.

¿Está en riesgo el Gran Premio de Bahréin 2026?

La cancelación ocurre a pocos días del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que arrancará el próximo fin de semana en Australia. Posteriormente, el calendario contempla el Gran Premio de Bahréin del 10 al 12 de abril y, una semana después, la visita a Arabia Saudita.

Por ahora, no se ha anunciado la suspensión de las carreras oficiales. La situación mantiene en alerta a equipos, organizadores y autoridades deportivas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.