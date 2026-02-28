Registran 201 muertos en Irán por los bombardeos de EE.UU. e Israel

GENERANDO AUDIO...

El ataque continuará de forma indefinida. Foto: AFP.

Al menos 201 personas murieron y 747 han resultado heridas en Irán por los bombardeos perpetrados por Israel y Estados Unidos para frenar al régimen de Alí Jamenei en el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos.

Un portavoz de la Media Luna Roja raní indicó a la agencia oficial ISNA que los ataques ocurrieron en 24 de las 31 provincias. Por ello, dicha organización permanece en estado de alerta, con más de 220 equipos operativos en todo el país para brindar socorro.

“Hasta ahora, 747 personas han resultado heridas y 201 han fallecido”, destacó el portavoz, según Reuters.

Dicha cifra corresponde al balance hecho hasta las 20:45 horas locales. El gobierno de Irán no ha dado cifras oficiales de muertos y heridos por los bombardeos de Israel y Estados Unidos.

Dentro de esas cifras, estarían las 85 niñas que fueron asesinadas por las bombas lanzadas a la escuela femenina en la provincia de Hormozgán.

El ataque de Estados Unidos e Israel

Este 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una operación para bombardear varias ciudades de Irán, entre ellas Teheran, como medida contra el régimen por no llegar a un acuerdo que frene la creación de armas nucleares.

Destaca el lanzamiento de 30 bombas al complejo donde se encontraba el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, según AFP.

“Treinta bombas fueron lanzadas en el complejo. Alí Jamenei estaba bajo tierra, pero probablemente no en su búnker”, indicó Channel 12.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que existen “muchos indicios” sobre que el guía supremo de Irán murió en el bombardeo.

“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, declaró en un mensaje transmitido por televisión.

De igual forma, Benjamín Netanyahu subrayó que el ataque de Israel y Estados Unidos durará “el tiempo que sea necesario”.

“Esta operación decisiva continuará el tiempo que sea necesario y hay que tener paciencia”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: