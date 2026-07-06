Las figuras que se despiden de los Mundiales: Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y más

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¿Qué figuras están jugando su último Mundial? | Fotos: Reuters

El Mundial 2026, que ya se encuentra en su fase de octavos de final, ha sido el marco de la despedida de futbolistas como Guillermo Ochoa, portero que fue convocado a seis mundiales con México, y Neymar Jr., estrella de Brasil que fue eliminada en octavos de final contra Noruega.

La presente edición de la justa mundialista también podría ser el “último baile” de Lionel Messi, de 39 años, y Cristiano Ronaldo, de 41 años, quienes han disputado el torneo por seis ediciones consecutivas desde Alemania 2006.

Las figuras y leyendas se van despidiendo del Mundial

Neymar Jr.

Neymar Jr. dio por terminado este domingo su trayectoria con la selección de Brasil, luego de que los pentacampeones mundiales cayeron eliminados este domingo por marcador de 2-1 ante Noruega en octavos de final del Mundial de 2026.

El New York New Jersey Stadium, con capacidad para más de 80 mil espectadores, fue paradójicamente el sitio en el que el goleador histórico de la Seleção, con 80 goles, debutó como internacional, el 10 de agosto de 2010.

“Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comenzó aquí, se termina aquí”, dijo el 10, de 34 años, en un breve intercambio con un periodista de la transmisión digital del portal Globo Esporte.

Neymar rompió en llanto tras perder ante Noruega | Foto: Reuters

El exjugador de Barcelona y PSG se metió de sorpresa en la convocatoria de Carlo Ancelotti, y aunque disputó pocos minutos con la “Canarinha“, se va como un histórico de la Selección de Brasil.

Entre sus logros más destacados, Neymar Jr. consiguió la medalla olímpica de oro en Río 2016.

Guillermo Ochoa

El juego de octavos de final entre México e Inglaterra fue el último partido de Mundial con Memo Ochoa como parte del plantel Tricolor, por lo que rompió en llanto cuando sonó el silbatazo final.

Memo Ochoa se despidió del Mundial 2026 con México | Foto: Reuters

Unos días antes, en el duelo de fase de grupos ante Chequia, Javier “Vasco” Aguirre le dio minutos a Francisco Guillermo Ochoa Magaña para que el Estadio Ciudad de México pudiera despedirlo.

Al minuto 77, el exportero de América entró en lugar de Raúl “Tala” Rangel, listo para disputar sus últimos minutos en un Mundial e, incluso, comenzó una jugada de gol después de un despeje largo.

Al final del encuentro, Guillermo Ochoa fue alzado en brazos por el resto de sus compañeros, marcando el final de su carrera con el Tricolor en un escenario de tal magnitud.

Foto: Reuters

Cabe destacar que, antes de disputar la actual justa mundialista, el seis veces convocado a la Selección Mexicana, anunció su retiro como futbolista profesional al término del Mundial.

Luka Modric

Luka Modric, jugador que actualmente milita en el AC Milan, tiene 40 años y disputó lo que sería su último Mundial con Croacia tras ser eliminado en dieciseisavos de final contra Portugal.

El mediocampista disputó los 90 minutos de lo que pudo ser su último partido mundialista y aprovechó para intercambiar palabras con Cristiano Ronaldo, con quien coincidió en Real Madrid.

Foto: Reuters

Modric fue parte de la selección croata que perdió la final del Mundial de Rusia 2018 contra Francia y, además, obtuvo el histórico tercer lugar mundialista en Qatar 2022 tras vencer a Marruecos.

Luka fue parte de la generación dorada de su país junto a otras figuras como Mario Mandzukic e Ivan Rakitic.

Hasta el momento, Luka Modric no ha anunciado oficialmente su retiro de la Selección de Croacia, ni del futbol profesional; sin embargo, llegaría al Mundial de 2030 con 44 años.

Manuel Neuer

La Selección de Alemania no ha logrado calificar a unos octavos de final del Mundial desde Brasil 2014, torneo en el que acabó levantando la Copa del Mundo y, aunque Manuel Neuer ya se había retirado de la selección, volvió de emergencia.

El histórico arquero de Bayern Munchen se puso los guantes para el Mundial de 2026 y fue parte del plantel eliminado en dieciseisavos de final contra Paraguay, teniendo la oportunidad de disputar una última tanda de penales en este escenario.

Foto: Reuters

El alemán, de 40 años de edad, confirmó después del partido que se trató de su último partido con la Selección de Alemania, aunque ya había anunciado su retiro del cuadro internacional tras la Eurocopa de 2024.

Actualmente, Manuel Neuer sigue jugando con Bayern Munchen, en donde ha ganado 33 títulos oficiales. Con Die Manschaft, el arquero ganó el Mundial de Brasil 2014, edición recordada por el 7-0 contra Brasil en semifinales.

Las leyendas que verán su último Mundial en 2026

Lionel Messi

Lionel Messi y Argentina se colocaron en los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Cabo Verde en una dramática eliminatoria. De esta forma, “La Pulga” sigue con vida en su última Copa del Mundo.

El exdelantero de Barcelona dijo en Qatar 2022 que ese podría ser la última justa mundialista de su carrera; sin embargo, el actual campeón mundial logró llegar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Foto: Reuters

El propio Lionel Messi, quien actualmente juega en el Inter Miami de la MLS, ha insinuado que éste sí podría ser su último Mundial. A pesar de esto, el argentino es el actual líder de goleo del torneo junto a Kylian Mbappé con siete tantos, además de ser el máximo anotador histórico de los mundiales con 20 tantos.

El “10” de la albiceleste buscará su segunda Copa Mundial consecutiva y poder presumirlas junto a las dos Copa América que logró a lo largo de su trayectoria.

Lionel Andrés Messi no ha anunciado su retiro definitivo de las canchas, pues aún pertenece al Inter Miami.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es un competidor permanente y, a sus 41 años, sigue en pleno estado físico jugando con el Al Nassr de Arabia Saudita, lo que le permitió llegar a su sexto Mundial de manera consecutiva.

CR7 nunca ha levantado la ansiada copa y el Mundial de 2026 podría ser su última oportunidad para conseguirla, pues llegaría a España, Portugal y Marruecos 2030 con casi 45 años.

Foto: Reuters

En entrevistas y conferencias de prensa, el apodado “Bicho” no ha querido hablar de su retiro o de su futuro con la Selección de Portugal, pues se ha dicho concentrado en el presente y en aportar al equipo.

Portugal y Cristiano Ronaldo afrontarán los octavos de final del Mundial este lunes 6 de julio contra España, en lo que podría ser el último partido mundialista de CR7.

Mohamed Salah

Mohamed Salah podría estar viviendo los últimos momentos de su carrera profesional a sus 34 años, pues es agente libre tras dejar a Liverpool y se mantiene como agente libre.

Aunque el “Rey Egipcio” no ha hablado de un potencial retiro de las canchas con Egipto, llegaría con 38 años al torneo de 2030.

Foto: Reuters

Cabe destacar que Mohamed Salah levantó dos Premier League y una Champions League con Liverpool, siendo también uno de los referentes de la renacida selección egipcia.

“Mo” podría encarar su último partido en un Mundial este martes en los octavos de final contra Argentina.

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