Kylian Mbappé califica como “despreciable” a senadora paraguaya por comentarios racistas

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El jugador expresó su inconformidad. Foto: AFP

Kylian Mbappé, jugador de Francia, calificó de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de que la legisladora publicara comentarios racistas en su contra tras la derrota de Paraguay por 1-0 ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

A través de su cuenta de X, el capitán de la selección francesa respondió a las publicaciones de Amarilla y aseguró que sus palabras no representan al pueblo paraguayo, que durante la Copa del Mundo destacó por su entrega dentro del terreno de juego.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

“Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”. Kylian Mbappé, jugador de futbol de Francia

La respuesta del futbolista llegó después del encuentro disputado el sábado 4 de julio, en el que Francia venció 1-0 a Paraguay con un penal convertido por el propio Mbappé para avanzar a los cuartos de final. Al terminar el partido, el delantero abandonó la cancha sin darle la mano al portero paraguayo Orlando Gill, un gesto que provocó diversas reacciones en redes sociales.

¿Qué dijo la senadora Celeste Amarilla sobre Mbappé?

Tras la eliminación de Paraguay, Celeste Amarilla utilizó su cuenta de X para lanzar una serie de publicaciones contra el delantero francés. En uno de sus mensajes escribió expresiones racistas contra Mbappé y criticó que Orlando Gill no respondiera a su actitud al finalizar el encuentro.

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!” Celeste Amarilla, senadora de Paraguay

Posteriormente publicó otro mensaje en el que volvió a referirse al atacante con descalificaciones relacionadas con su origen, además de asegurar que había jugado “nervioso” durante todo el partido.

Las publicaciones fueron ampliamente criticadas tanto por aficionados como por distintas figuras del futbol, al considerar que promovían un discurso discriminatorio.

Federación Francesa denunciará el caso; Macron y Paraguay condenan los comentarios

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

La French Football Federation se sumó al rechazo y calificó las expresiones de la senadora como “abyectas e inaceptables”.

“Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado”, señaló el organismo en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la federación, Philippe Diallo, informó que presentarán una denuncia ante la fiscalía al considerar que las publicaciones pueden constituir un delito.

Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su respaldo a Mbappé y a la selección francesa frente a los ataques racistas y reveló que su homólogo paraguayo, Santiago Peña, le envió un mensaje para condenar las declaraciones de la legisladora.

Además, el Gobierno de Paraguay difundió un comunicado en el que “deplora y rechaza” las expresiones de Celeste Amarilla, al considerar que son contrarias a los valores de respeto, convivencia pacífica y dignidad humana que promueve el país.

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