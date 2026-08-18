Cruz Azul anuncia acciones legales contra influencers de “Pláticas del Mal” tras comentarios misóginos contra su equipo femenil

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Cruz Azul respalda a su equipo femenil Foto: Cuartoscuro

El club de futbol mexicano Cruz Azul informó este 17 de agosto que se reserva el derecho de tomar acciones legales contra el podcast “Pláticas del Mal”, debido a los comentarios misóginos realizados en dicho programa.

El cuadro cementero aseguró que dichas declaraciones constituyen “un tipo de violencia contra las mujeres”, puntualizando que como institución han decidido no vincularse con los involucrados ni empresas que los financian.

¿Cuáles fueron los comentarios misóginos contra Cruz Azul Femenil?

Esta polémica comenzó después de que el equipo de Cruz Azul Femenil fuera derrotado por el América con un marcador de 10 a 0.

Durante uno de los programas del canal “Mike Máquina del Mal”, los creadores de contenido criticaron a las jugadoras del cuadro celeste, realizando comentarios misóginos contra ellas.

Puntualizando que no les interesaba la Liga Femenil, aseguraron que las integrantes del Cruz Azul deberían ser despedidas y trabajar en un “table dance”.

La indignación se hizo presente en redes sociales, con varios criticando los comentarios. Incluso, la Secretaría de las Mujeres se pronunció ante esta situación.

Cruz Azul otorga el respaldo a la directora deportiva, María Fernanda Pons, otro blanco de las críticas en dicho canal de YouTube, pues afirmaron estaba de vacaciones mientras ocurría la goleada contra de La Máquina.

“El Club ha desplegado una serie de medidas de protección y ofrecerá total respaldo jurídico en caso de que decida proceder legalmente en contra de los probables responsables de conductas delictivas y generadores de violencia”, aseguró el club.

Asimismo, Cruz Azul puntualiza que como institución no están cerrados a la crítica, pero esto únicamente en términos deportivos, rechazando cualquier expresión de violencia de género, expresiones de misoginia u homofobia.

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